Gnags chokerer: Skete det lige?!

Det virker måske mærkeligt, at man kan eksperimentere med Thomas Helmig, men det gjorde NorthSide ikke desto mindre, da de smækkede den lokale popborgmester på plakaten i 2017.

Festivalen i Aarhus skal vist forestille at være for hipsters og indietyper, og der passer Helmig jo bare ikke ind.

Men det glemte publikum såmænd, da veteranen viste sig på scenen. Pladsen gik bananas i en grad, så man skulle tro, AGF havde vundet Champions League, og så hyrede NorthSide ellers Nik & Jay til sommeren 2018.

I år var det Gnags’ tur til at repræsentere en falliterklæring for festivalens koncept, men på en pudsig blanding af hjemmebane og udebane leverede gruppen en koncert, der blev en sejr for livsglæden.

Medrivende parade

AGF vandt minsandten Champions League igen.

- Nu har vi fået chancen, og vi skal eddermame vise dem! udbrød Peter A.G.

Det gjorde de så.

Festivalens hidtil største menneskemængde dansede, som var de alene hjemme, da Gnags præsenterede en medrivende hitparade bestående af ikke mindst ’Danmark’, ’Slingrer ned ad Vestergade’ og ’Lav sol over Aarhus’.

Bandet blev dannet helt tilbage i 1966, men jyderne kan stadig spille ’De vilde kaniner’ som vårharer.

Strålede uimodståeligt

Anført af en højenergisk A.G. strålede Danmarks vel nok ældste beatorkester uimodståeligt i solen, og man kunne kun smile, da sangeren sagde, ’det ikke altid er lige sjovt at blive gammel’.

Han så ud til at more sig. Det gjorde alle andre også.

Uden at falde igennem lagde tre sange fra det aktuelle flopalbum, 'Robot ’n’ Roll’, en dæmper på seancen midtvejs, men Gnags trak hjemmesejren suverænt i land med ’Burhøns’ og ’Mr. Swing King’, der skabte euforiske tilstande.

TV-2 kommer nok næste år. Og publikum tager vel på Jelling Musikfestival.