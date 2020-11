God craziness: Bizart rabalder i Tivoli

Tivoli forventer, corona medfører et underskud på 180 millioner kroner i år, og virussen får nok heller ikke ligefrem bandkassen hos D-A-D til at bugne, men musikalsk var der pænt overskud, da veteranbandet underholdt en siddende fanskare i den gamle haves koncertsal.

Restriktionerne for forsamlinger gav seancen et noget bizart præg, men da man først havde vænnet sig til de spøjse rammer, var det egentlig forfriskende at opleve D-A-D skrælle cirkusset af deres rockforestilling.

D-A-D overlever selvmord i Aarhus

For en gang skyld var det mere en koncert, end det var et show, og når vi nu har oplevet spasmagerne i fadølsindsmurte sportshaller og indhegnede græsarealer et par hundrede gange over de seneste årtier, var det skønt med lidt afveksling i det rituelle spektakel.

Gennem 105 minutter kunne man læne sig tilbage og nyde en uforlignelig dansk kulturinstitution spille hårdt og højt i et af kongerigets mest velegnede lokaler til den slags adspredelse.

Mandagsrock på parketgulv trumfede unægtelig Fredagsrock på Plænen.

Værner om livsværk

Under den første af ugens seks stort set udsolgte koncerter i Tivoli kunne man godt mærke, at D-A-D havde øvet sig i Herning i sidste uge, og som så ofte før fik energiske Laust Sonne rabalderet til at vibrere.

Gutterne har været på skilsmissens rand i flere år, men de holder sammen som fornuftsægteskab, og selvom kemien mellem de tre forreste var til at overse, så forstår ungdomsvennerne altså at værne om deres fælles livsværk.

Rockveteranerne har erstattet aflyst show i Royal Arena med seks koncerter i Tivolis Koncertsal. Foto: Per Lange

Ved Tivolis hovedindgang blev man budt velkommen af gruppens legendariske kohoved, og Stig Pedersen var til lejligheden Peter Pan. Det er fantastisk, de stadig gider.

Sætlisten var også inspireret. Der var alle dem, der bare skal være der, og så var der ’Rim of Hell’, ’Trucker’ og ’Black Crickets’, som man kun kan håbe på.

D-A-D har født: Endelig F-A-R igen

Sidste års veltrimmede comebackalbum, ’A Prayer for the Loud’, var på behørig vis repræsenteret. Navnlig ’The Sky Is Made of Blues’ havde ingen problemer med at matche klassikerne i københavnernes katalog.

Uundgåeligt var det til tider en lidt statisk oplevelse, hvor man blev mindet om, hvorfor det er kutyme at stå op til rockkoncerter, men lægger coronaen Danmark helt ned, så ligger vi gerne på gulvet i Operaen og ser D-A-D næste år.

De fortjener stående applaus.

