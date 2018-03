Gråt guld: Flot afsked med koryfæ

1. There but for Fortune (Phil Ochs)

2. God Is God (Steve Earle)

3. Farewell Angelina (Bob Dylan)

4. Whistle Down the Wind (Tom Waits & Kathleen Brennan)

5. Silver Blade (Josh Ritter)

6. It's All Over Now, Baby Blue (Bob Dylan)

7. Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) (Woody Guthrie)

8. The Things That We Are Made Of (Mary Chapin Carpenter)

9. Diamonds & Rust (Joan Baez)

10. Me and Bobby McGee (Kris Kristofferson & Fred Foster)

11. Another World (Antony and The Johnsons)

12. The Times They Are a-Changin' (Bob Dylan)

13. The President Sang Amazing Grace (Zoe Mulford)

14. Joe Hill (Phil Ochs)

15. Seven Curses (Bob Dylan)

16. Silver Dagger (traditional)

17. The House of the Rising Sun (traditional)

18. Darling Corey (traditional)

19. Gracias a la Vida (Violeta Parra)

Ekstranumre

20. Imagine (John Lennon)

21. The Boxer (Paul Simon & Art Garfunkel)

22. Swing Low, Sweet Chariot (Wallace Willis)