Grøn grådighed

- Velkommen til en fest, der gør en forskel, lød det fra ordgøgler Jacob Haugaard og muskelsvindler Simon TJ.

Det tør siges. For bevidstheden om de ublu ølpriser fik de to handicappede, Mads og Jesper, til at smugle bajere ind i deres 'spasserjeeps'. Det kaldte de dem selv.

Jeg støttede naturligvis dén aktion. For hvis der er noget, konceptet 'Grøn' er god til, så er det optrækkeri i dyre danske kroner. Uden altså at få røde ører.

Grøn koncert er tilbage efter flere år med corona, og på trods af køkaos er stemningen på pladsen helt i top Endelig tilbage: Fabelagtigt!

Mere sort end grøn

350 for billetten. 48 for en lille fadbamse. 50 for fritter. 70 for pølsemix, 35 for en fucking fransk hotdog. Arrangøren bestemmer priserne, og de var lige så latterlige som de megalange køer.

Burgeren kostede 'kun' 80 kroner, men så var den også lige så usmageligt præfabrikeret som den snart 40 år gamle koncert-karavane.

Overskuddet går som altid til Muskelsvindfonden, men personligt vil jeg hellere støtte dem direkte end blive plyndret af et koncept, der prismæssigt fremstår mere sort end grønt.



Apatiske amatører

Folk brugte rundt regnet en time på at få en kølig bajer på en stegende hed dag. Tuborg fremstod som apatiske amatører.

Som mange andre nåede Mads og Jesper ikke den første koncert med Andreas Odbjerg. På trods af, at de som kørestolsbrugere kunne overhale de lange køer indenom.

Sjovt nok var der ikke særlige fordele for handicappede, når det gjaldt vagternes strip search , så halvdelen af deres gemte bajere blev desværre konfiskeret. I velgørenhedens hellige navn, forstås.

Grøn Koncert er tilbage efter flere års corona. Til åbningskoncerten på Amager var der time lange køer til indgangen, men kaosset stopper ikke der, og tørstige gæster på stå i lange køer for drikkevarer Der var køkaos både inde og udenfor pladsen til Grøn Koncert på Amager.

Overgearet fritidshjem

Grøn er blevet en skruppelløs indsamlingsmaskine. Til min første 'Grøn Koncert' i starten af 90'erne måtte man gerne selv medbringe bajere. Nu bliver de 15.000 gæster hegnet ind som festaber i bur.

Iført fadbamser og campingstole og bøllehatte og baby-bæreseler. Spændt op på bajere, blæk og silikone. Grøn er børnefamiliernes 'Roskilde' for en dag, mens Tessa rapper om at spille pik. Hun lød som et overgearet fritidshjem.

- Er der nogen her, der følger mig på TikTok? skreg hun.

Det blev et nej herfra. Så hellere funky Phlake med deres Buddha af en bassist i cool skrædderstilling.

Sanger Mads Bo var så outfitmæssigt underspillet (shorts og t-shirt), at han lignede en gennemsnitlig kunde i Silvan.

Men stemmen er sprød på et internationalt niveau. Og han kan tilmed rappe, i stærkt selskab med Orgi-E og hittet 'Rolig-rolig'. Det var mit højdepunkt.

Og da Suspekt slukkede for 'Grøn 2022', naturligvis. I den smukkeste solnedgang.

Derefter skulle musikkens McDonald's skynde sig til Kolding.