Grotesk røvtur i Royal Arena

Inden Halsey tonede frem på scenen i hotpants, kørte der reklamer for blandt andet Pepsi på storskærmene. Det skulle hurtigt vise sig, at sangerinden også bare var et klæbrigt og kunstigt produkt.

Halsey skal forestille at være den ægte, utilpassede vare på hylderne i poppens supermarked, men størstedelen af hendes vokaler var åbenlyst båndede, og i et melodramatisk og skingert show fremstod amerikanerens lidelsesfulde katarsis komplet uvedkommende.

Seancen blev ikke mindre grotesk af, at den massive scenekonstruktion fyldte omtrent ligeså meget som den beskedne skare af stående publikummer.

Kun 5.500 primært unge piger skreg, skrålede og hvinede i radikalt nedskalerede Royal Arena, men Halsey alias Ashley Nicolette Frangipane mente tydeligvis, hun var større end solen. Stjernen strålede bare ikke.

Ingen varme og charme

Materialet fra aktuelle ’Manic’ og hendes to øvrige album er ellers mere dynamisk end genrens sædvanlige metervare, men ørehængere som ’Nightmare’ og ’Bad at Love’ lød tarvelige og utiltalende i et ordinært dunkende lydbillede.

Guitaristen Arianna Powells tilstedeværelse var en joke. Hun spillede ligeså meget som Halsey sang. Eller snarere ligeså lidt.

Hverken den 25-årige hovedperson eller hendes bombastiske sound besad varme og charme. Hun talte nærmest ned til sine fans flere gange. Tilsat et par hundrede ’fucking’.

Kække ’You Should Be Sad’, rockede ’3am’ og afdæmpede ‘Haunting’ formåede Halsey ikke at ødelægge, men det to timer lange sæt var anstrengende og uskønt, og kvindens fem kostumeskift kunne ikke dække over, at hun rent musikalsk var meget letpåklædt.

- Det her bliver en af de bedste aftener i jeres liv! proklamerede hun en overgang.

Hvis man havde haft en fjernbetjening, ville man have zappet væk.