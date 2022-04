Grotesk skuffelse i Royal Arena

The Minds of 99 var gode, men ikke gode nok, da magien manglede under professionel turnépremiere

The Minds of 99, Royal Arena, København, torsdag 7. april

The Minds of 99 gav en fuldkommen ekstatisk koncert i Parken i september.

Det eneste problem med den legendariske optræden var, at nu forventer vi jo magi i luften, hver gang de træder ind i rampelyset.

Men magien udeblev, da kvintetten fra København startede massiv danmarksturné på hjemmebane foran 16.000 i en fyldt Royal Arena.

Aftenen blev en anderledes behersket succes for The Minds of 99, der ikke desto mindre understregede, at de er blevet et yderst professionelt liveband, som leverer varen, når der er udsolgt på landets største scener.

International klasse

Efter en afdæmpet indledning meldte publikum sig ind i koncerten under ’K før ærlighed’, og superballaden ’Som fluer’ nåede ud i alle multiarenaens hjørner med nærvær og fællessang.

The Minds of 99 formåede dog ikke endegyldigt at ryste en mærkelig ædruelig fornemmelse af sig, og fanskaren hjalp kun sporadisk gennem små to timer, hvor det føltes, som om de færreste havde fået fri fra arbejde dagen derpå.

Det var lillefredag og hverdagsagtigt.

Københavnerne er på landevejen med deres succesalbum 'Infinity Action', som udkom i starten af januar.

Visuelt var showet overbevisende i international klasse med effektfuld brug af lys og storskærme, og når man kan lave glimrende lyd i Parken, så kan man naturligvis få det til at lyde endnu flottere i Royal Arena.

Niels Brandt i bur

I lange perioder lignede Niels Brandt en løve i bur. Den karismatiske frontmand plejer at sprænge rammerne, men på Amager fandt han ikke nøglen.

Vildskaben var bare ikke vild nok. ’Ung kniv’ og ’Det er Knud som er død’ ville gerne, og forsamlingen gik næsten amok. Men kun næsten.

Gruppens første reelle hit, aktuelle ’Under din sne’, har smeltet danskernes hjerter, og Niels Brandt sang den med et triumferende smil, uden kærlighedssangen lagde salen helt ned. Stående klapsalver blev det dog til.

The Minds of 99 kom aldrig helt ud af Parkens enorme skygge, og ’Alle skuffer over tid’ indhentede dem mod slut.

Sjældent er man gået så skuffet hjem fra så god en koncert.