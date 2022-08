Håbløs: Færdig som gårdsanger

Hjalmer Larsen er jo søn af en vis gårdsanger, der fik hele kongeriget som sin baggård.

Knægten kæmper stadig med at få nationen i tale, og det var der ikke så mange, der gad høre på, da han onsdag aften underholdt på Smukfest.

Der var god plads foran Stjernescenen, og pladsen blev bedre og bedre, mens Hjalmer forsøgte at give den gas på den der frejdige facon, der er blevet hans intetsigende og ganske irriterende varemærke.

Fynboens nye album, ’Alt blir bedre’, som kun holdt to uger på top 40, handler om, at Hjalmer har haft det ret svært. Vi kan glæde alle med, at han nu har det meget bedre.

Smilede uafbrudt

I Skanderborg smilede han i hvert fald uafbrudt og udbrød blandt andet:

- Jeg kommer til at græde hele natten, fordi det har været så fucking dejligt!

- Tak for den smukkeste aften nogensinde!

- Jeg er lykkelig!

Han er nem at gøre glad.

Annonce:

Det var, som om han troede, publikum var udviklingshæmmede, men det er jo ovre på Sølund. På Smukfest er de bare fulde.

Kvamm på scenen

Hjalmer spiller musik på et gedigent ungdomsskoleniveau, og hvis det skulle glippe i showbiz, så kan han helt sikkert tage et sjovt kostume på og få en tjans med at optræde for børnehavebørn.

Sangeren har et par virkelig gode omkvæd på ’Mandag morgen’ og ’Liv’, men hans materiale rækker ikke til et spisefrikvarter, så der blev spædet op med flere coverversioner.

Simon Kvamm, som Hjalmer jo kender fra ’Toppen af poppen’, kom på scenen og legede lidt med på et medley af sange med Nephew og De Eneste To, og det var da meget sjovt. Eller snarere lidt.

Hjalmers far gav ham lov. Han bliver ikke til noget.

Billedgalleri af Per lange