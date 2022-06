Håbløs klovn til grin på Orange

Roskilde Festival fylder som bekendt 50 i år.

Det føltes mere som en børnefødselsdag, da hovednavnet Post Malone fejrede sig selv på Orange.

Rapklovnen var på meget slap line. Det var mere latterligt end sjovt.

Amerikanerens onemanshow op mod midnat tangerede til tider en parodi på en koncert.

Hvalpet charme

Post Malone lallede omkring i shorts og råbte eller rappede sine sange, der er omtrent lige så korte som hans bukser.

Mellem dåsepoppen holdt han konsekvent pauser, hvor han typisk hældte øl i skægget, roste publikum meget eller roste publikum virkeligt 'fucking' meget. Gerne efterfulgt af et ’honestly!’.

På Smukfest i 2018 beviste Post Malone, at han ejer en hvalpet charme. På plade lyder han, som om han lige er kommet fra den helt store tur hos hundefrisøren.

I Roskilde jagtede han sin egen hale. Uden at fange den.

Gigantisk fuser

Hans sound var tandløs og triviel, og sange som ’Cooped Up’, ’Circles’ og ’White Iverson’ kunne knap nok galpe sig ud over scenekanten.

Da man ikke troede, det kunne blive værre, begyndte han at spille akustisk guitar.

Og så blev det lidt bedre.

Mod slut brændte ’Rockstar’ igennem tilsat heftige flammer, mens en kæmpemæssig publikumsskare blev sendt i soveposen med fyrværkeri. Musikalsk var det en gigantisk fuser.

Ordinær aften

Post Malone er blandt Roskildes hovednavne, men drømmeduoen Robert Plant og Alison Krauss er festivalens musikalske hovednavn.

Man kunne lige nå en lille time af deres show på Arena, inden rapperen indtog Orange, og man kunne godt have ønsket sig noget mere.

På mere end en måde.

Makkerparret formåede ikke at fremmane den fortættede og intime atmosfære fra deres to blændende coveralbum, men selv på en noget ordinær aften har de ekstraordinære kvaliteter.

Med et udsøgt band i ryggen svajede Robert Plant og Alison Krauss stilsikkert gennem deres repertoire, og uden at få hverken øreflipper eller teltdugen til at blafre beviste stjernevokalisterne ubesværet, at de stadig har stemmer i særklasse.

