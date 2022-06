Håbløst: Dømt til at gå galt

Jung formåede ikke at få tre radiohits til at vare fem kvarter under intetsigende koncert på NorthSide

For et par år siden var Jung pludseligt slået igennem, inden man nåede at blinke. Eller blitze.

Trioen forsvandt nærmest lige så hurtigt, da de udgav sidste års ’Forfra forbundet’, som var en dårlig kopi af debuten.

På grund af pandemien kan de først nu høste succesen fra 2020 på festivalerne, og det blev ingen succes tidligt torsdag aften på NorthSides hovedscene.

Koncerten udviklede sig til en for nye bands så klassisk festivaløvelse, der går ud på at få tre radiohits til at fylde fem kvarter.

Det var dømt til at gå galt, og galt var lige, hvad det gik.

Karisma søges

I efterårsvejret gjorde Jung det ikke nemmere for sig selv ved at have et sceneshow bestående af frontmand Jonas Jungs tænderskærende grimasser og bøvede dansetrin.

De andre i orkesteret har karisma som sultestrejkende veganere med influenza.

Jung, som har rødder i Frederikssund, trak en pæn skare til NorthSides hovedscene. Foto: Per Lange

Der var kort sagt ikke letpåklædte dansere, halsløse sabelslugere eller andet effektfuldt cirkusgøgl til at aflede opmærksomheden fra alle de sange, som ikke var hits, og under balladerne ville selv en mopset Tina Dickow på kor have lyst seancen op.

40 minutter inde i koncerten kom ’Blitz, baby’ endelig og forstyrrede de efterhånden plørefulde jyder på snakkefestivalen, men selv Jungs ørehængere savnede basal gennemslagskraft under et intetsigende optrin.

Glemt hurtigere end deres gennembrud.

Billedgalleri af Per Lange