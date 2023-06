Håbløst: Kæmpe kø til ingenting

Hovednavnet Bon Iver afsluttede enormt frustrerende førstedag på Syd for Solen med uforløst koncert

Bon Iver, Syd for Solen, Under Kronen, torsdag 8. juni

Flere af festivalerne kan stadig ikke finde ud af at lave festival.

Sidste weekend klingede NorthSide i Østjylland mere hult end Gilli i et ekkokammer, og torsdag fik Syd for Solen en amatøragtig start i Østdanmark.

Festivalen i Søndermarken på Frederiksberg bød gæsterne velkommen om eftermiddagen med en kø til Valby på flere hundrede meter, og da staklerne så endelig var kommet ind på pladsen, skulle de om aftenen stå en time i kø til madboderne.

Fadæsen blev fuldbragt af hovednavnet Bon Iver, der understregede, at bandet primært skal høres i høretelefoner.

I studiet kan de skabe magi. Live kan de ikke genskabe den.

Idylliske rammer

Som under tidligere besøg i hovedstaden i blandt andet Falkoner Salen, Forum og Royal Arena savnede man den sidste afgørende grad af intimitet i Bon Ivers skrøbelige lydbillede, der på Syd for Solen flakkede og flimrede for diffust i ellers idylliske rammer med en scene omkranset af trækroner.

Den amerikanske gruppes absolutte nøglefigur, Justin Vernon, har karisma som en sandal, hvilket ikke hjælper på gennemslagskraften, og hans falset manglede generelt overbevisning.

Syd for Solen fortsætter fredag og lørdag med topnavne som Aphex Twin, Iggy Pop og The War on Drugs.

Bon Ivers elektroniske og stærkt følelsesladede evolution af folkemusikken åndede frit under åben himmel i den flotte sommeraften, men tilforladelige versioner af sange som ’Heavenly Father’, ’Faith’ og ’Flume’ fremstod aldrig endeligt forløst.

Lige pludselig lykkedes ’Holocene’ og ’Hey, Ma’ imidlertid. Næsten i hvert fald.

’Skinny Love’ fremkaldte næsten fællessang.

I koncertens stille passager blev det hele lidt for krævende for det hårdt prøvede publikum, og småpludren bredte sig som sagte baggrundsstøj i græsset.

Mod slut opfordrede Vernon forsamlingen til at sprede kærlighed på vej hjem. Efter endnu en forstemmende festivaldag i Danmark virkede det ikke, som om folk stod i kø for at sprede lige det.