Halvnøgen sangerinde med nosser

Det vrimler med kvinder på Tinderbox. Også på scenerne.

Og det er jo skønt, efter flere festivaler har fået skarp kritik, fordi sangerinderne generelt er groft underrepræsenterede i sommerlandet.

På Fyn har Billie Eilish, Lana Del Rey og Skin fra Skunk Anansie dog hidtil været svage ambassadører for det stærke køn, men Lydmor mandede sig op tidligt fredag aften på Tinderbox’ teltscene.

Den 29-årige fynbo har nosser, der er større end hendes talent, men det siger mest om testiklerne.

Kreative outfits

Lydmor alias Jenny Rossander gik frygtløst til opgaven i centrum for sit minimalistiske onewomanshow, og det holdt hende ikke tilbage, at hun for det meste var den eneste, der dansede under teltdugen.

Sangerindens elektroniske popmusik er egentlig ikke synderlig avanceret, men den føltes som et afgangsprojekt på Kunstakademiets Designskole i et hjørne af det odenseanske svar på Smukfest.

Artisten er meget visuelt orienteret, og hun er kendt for sine kreative outfits. Lydmor har sågar tidligere optrådt nøgen som en form for feministisk statement, men i Odense havde hun hevet et stort sæt gennemsigtigt undertøj op af kufferten. Eller var det en lille kjole?

Tilsat affekteret, britisk accent fremførte hun driftssikre udgaver af tilforladelige numre som ’Claudia’, ’Shanghai Roar’ og ’Money Towers’, mens en skæv fortolkning af Blurs ’Girls & Boys’ gik henover hovederne på den ret uinteresserede publikumsskare.

Der er lidt at leve op til for Miley Cyrus sent i aften.