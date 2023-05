Han scorer din kæreste

Den populære unge poprapper Gobs var bare ikke til at stå for på Jelling Musikfestival fredag aften

Rap er som bekendt det nye pop, og Jelling Musikfestival har adskillige både nye og nogenlunde nye danske rapstjerner på plakaten.

D1ma, Lamin, Tessa, Artigeardit, Benny Jamz og Artigeardit bringer ghettoen til en fadølsindsmurt græsmark i Sydjylland, hvor Gobs bestemt heller ikke holdt sig tilbage fredag aften.

Den blege gut med wallah-dialekten og en opvækst i den mellemøstlige købstad Roskilde har fået en idé, der er såre genial i al sin nærmest ubegribelige enkelthed.

Gobs alias Victor Gaardboe har neglet succesformularerne fra hitmagerne Gilli og Rasmus Seebach og klasket dem effektfuldt sammen.

Uundgåeligt er han selv blevet en hitmager.

Enkelt stor fejl

Knægtens skamløst iørefaldende nye udspil, ’Knuste hjerter heler aldrig’, har ligget fire uger på albumchartens førsteplads og 14 uger i top 40, så der var slet ikke noget at sige til, at han rendte rundt på Tribunens lille scene med et stort fjoget smil.

Det blev kun bredere af, at et par hundrede tøser konstant hvinede Gobs fuldstændigt til.

Resten af festivalen var til balladekoncert med Lewis Capaldi på hovedscenen, og masserne gik glip af et sjaskcharmerende show med en udadvendt og energisk opkomling, der simpelthen ikke er til at stå for.

Gobs lavede en enkelt stor fejl, da han til fanskarens store skuffelse sagde, han lige var blevet forlovet, men ellers fremkaldte romantikeren ungdommelig lykkerus med sine ualmindeligt træfsikre ørehængere samt poesi, der ikke er grund til at udsende i bogform.

Nogle af omkvædene ender dog nok som tatoveringer på lænden af din kæreste, lillesøster eller tante, før du får set dig om.

Deliriske tilstande

Gobs kalder en to år gammel sjæler som ’Elskede’ for ’en gammel klassiker’, og efter hvert andet indslag konstaterede han, ’jeg elsker den sang’.

Men man forstår ham. Alle numrene på det nye album lyder som singler. Og så er der alle de gamle fra i fjor.

’Bare os selv’, ’Kig min vej’, ’Sus’, ’Flytter bjerge’, ’Tro på kærlighed’ og han kunne blive ved. I hvert fald i 57 minutter.

Mod slut skabte han deliriske tilstande i sit lille hjørne af pladsen med sin opdatering af Thomas ’Motherfucking!’ Helmigs ’Stupid Man’.

Gobs er ikke helt dum.