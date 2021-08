Harm L.O.C. tager hævn

Det trængte vi til.

Efter en tarvelig åbningsdag på ØreSound Festival med infantil underholdning fra Icekiid, Tessa og B.O.C, kom der endelig en voksen på scenen i skikkelse af L.O.C.

Som Batman i en børnefilm indtog aarhusianeren Amager Strandpark, og klædt i sort tog L.O.C. hiphoppen tilbage sent torsdag og fik hævn over den håbløse ungdom, der har overhalet ham på hitlisterne.

Musikalsk er han stadig langt foran.

L.O.C. er kun 42, men han er en veteran i den stadigt mere barnagtige rapverden herhjemme, og hvor var det dog en befrielse at opleve en mand, der tager metieren alvorligt.

Der var autoritet, galde og pondus i stemmen på rimsmeden, der bragede igennem med åbningsnummeret ’Frk. Escobar’ trods underligt lav volumen i sættets begyndelse.

Ikke noget værd

Hans gedigne nye udspil, ’Fuck L.O.C.’, er floppet på albumlisten, mens B.O.C har ligget i top i ugevis.

Blandt højdepunkterne på ’Fuck L.O.C.’ er ’Hva’ du værd’, der kan opfattes som en dumflad til den yngre generation af rappere, der ikke var noget værd tidligere på dagen.

L.O.C. gav sommerens eneste festivalkoncert på ØreSound, hvor han sluttede kort før midnat.

L.O.C. blev løftet af sit lille liveband, mens hans maskeklædte hjemmedrenge i Shooter Gang dog virkede som nogle pauseklovne midt i sættet. De skulle være blevet hjemme.

Marwan pyntede til gengæld på en vellykket ’Århus V veteran’, men L.O.C. kunne sagtens selv.

Han udviste en ætsende blanding af foragt og taknemmelighed overfor publikum, der i stor stil blev suget med ind i rapperens misantropiske univers.

L.O.C. er bedst, når han er bister. Og han har tydeligvis en hel del at være harm over for tiden som rapper af den gamle skole i en børnehave.