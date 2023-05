Harry Styles mishandlet i Horsens

Harry Styles er ikke typen, der skal på bordel for at score, men selv for charmørens standard virkede det latterligt nemt at få tøsernes kærlighed lørdag aften i Horsens.

De hvinede ham til fra start til slut. Han får ikke problemer med at finde en dansk kæreste. Eller to.

Den engelske superstjerne havde til gengæld et andet problem i Jylland. Koncerten lød kummerligt.

Det var sæsonens første af adskillige stadionshows landet over, og hvis det fortsætter sådan her, kan danskerne godt holde op med at glæde sig til The Weeknd, Bruce Springsteen, Coldplay og alle de andre.

Det buldrede og bragede. Det rungede og rallede. Det var uanstændigt og uhørligt.

Sølvbukser og satinjakke

De 30.000 poptøser var naturligvis ligeglade. De var vist ikke primært kommet for at høre Harry Styles. Nok mere for at se ham.

Annonce:

Og han så bedre ud, end han lød, mens popstjernen, der fylder 30 næste år, struttede omkring som en påfugl iført smørhår, sølvbukser og åbentstående satinjakke.

Han funklede. Det gjorde musikken ikke.

I forhold til idolets debutkoncert på dansk grund i 2018 har han nu et hæderligt katalog af popsange i genrens lette afdeling, men selv vibrerende ørehængere som ’Late Night Talking’, ’Cinema’, og ’Watermelon Sugar’ lød håbløst ordinære i det ødelæggende lydbillede.

Ganske bizart spillede han slet ikke sit bedste nummer, ’Little Freak’. Ikke så vidt man kunne høre i hvert fald.

Små gakkede optrin

Ekstranummeret ’As It Was’ kunne man ikke undgå at bemærke. Der blev skrålet med på megahittet i en grad, der fik selv Harry Styles til at se forbløffet ud. Det var vanvittigt. Og afsindigt underholdende i sit irrationelle hysteri.

Annonce:

Han punkterede flere gange showet ved at bruge lige rigeligt tid på at pleje fanskaren med små gakkede optrin og indforståede ordudvekslinger med fanatikere på de forreste rækker.

Men for dem kan han ikke gøre noget forkert. Han kunne prutte melodien til One Directions værste sang igen og igen gennem 100 minutter, mens han spillede valdhorn iført alpehue, og de ville elske ham alligevel.

Harry Styles optræder samme sted søndag aften. Forhåbentlig scorer han en ny lydmand inden da.