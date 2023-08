Hausgaard håner dansk stjerne

Jyden hængte lidende kolleger som Tobias Rahim ud under tilforladelig optræden på Tønder Festival

Niels Hausgaard har grinet ad danskerne og fået os til at grine ad os selv, siden ruder konge gik i knæbukser.

Hans traditionsrige optrædener på Tønder Festival begyndte, dengang Slesvig-Holsten var en del af Danmark.

Nordjyden er kort sagt oppe i årene.

Hausgaard fylder 79 på torsdag, og søndag eftermiddag i spejlteltet gav humoristen udtryk for, at han helt har opgivet at forstå ungdommen.

Forloren adfærd

Særligt undrede det ham, at popstjernerne på Roskilde Festival er enormt lidende på scenen, hvor han jo selv plejer at more sig.

Hausgaard mere end antydede, at den måde, ungdommen ter og jamrer sig på, er udtryk for forloren adfærd.

- De griner garanteret, inden de går på scenen, og så lider de deroppe, lød det fra oldtimeren.

Hausgaard havde digtet en sang om fænomenet. Den hed ‘Ondt i sig blues’.

Annonce:

Nummeret kredsede om en ranglet fyr, der ‘tager sig hårdt i skridtet’. Veteranen spekulerede i, om kollegaen mon døjede med svamp.

Den kunne vist kun handle om Tobias Rahim.

På linje med fadøl, banjoer og gangstativer er entertaineren en fast del af Tønder Festival. Foto: Per Lange

Ellers smilede Hausgaard i skægget, når han tog pis på blandt andet pornobiografer, hentehår, koran-afbrændinger, lycra og hængerøve i g-streng.

Hans sange lyder altid, som om han komponerede dem over morgenkaffen og ikke rigtigt nåede at øve dem.

- Er vi samme sted? udbrød han en overgang til pianisten Martin Schack.

- Skal vi prøve en calypso? spurgte han lidt senere, og så fik man trang til at kaste sig ned i det nærmeste beskyttelsesrum.

Det klæder spasmageren at bruge alvor som kontrast. Og alvoren var nødvendig, da han sang om at savne sin mangeårige kone, der døde i fjor.

Vendelboens hustru, Gitte Hausgaard, gik bort efter længere tids sygdom i marts 2022. Foto: Per Lange

Men mest bestod showet naturligvis af humor med holdninger. Satire, der snapper lidt i folkesjælen.

Humanistisk sarkasme om folk, ‘der selv er ude om det’. Som enlige mødre.

Annonce:

Hausgaard er Hausgaard. Han kan ikke være anderledes. Men han er ikke, hvad han har været.

Det er ingen jo, når de er 78. Det er en naturlov. Det kan ikke være anderledes.

Hausgaard proklamerer, at han vil fortsætte, ’til publikum ikke gider mere’, eller ’han bliver så gammel, han er ufrivilligt morsom’.

Der er vi ikke. Endnu. Teltet var pakket, og han virkede morsom frivilligt. Men danskerne klukkede nu mere, end de grinede ad sig selv.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm