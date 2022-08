Hausgaard: Rasende på festival

Niels Hausgaard har optrådt på Tønder Festival siden Grauballemanden gik i knæbukser, men på andre festivaler som Tinderbox og Smukfest er det er relativt nyt påfund med komik mellem koncerterne.

Forskellen på Hausgaard, der fylder 78 på onsdag, og standupperne er dog ikke kun alderen. Nordjyden er desuden sjov og står ikke op.

Den helt afgørende forskel er imidlertid, at veteranen er vred.

Hausgaard pakker måske nok sin underliggende indignation over social uretfærdighed, afstumpede politikere og blind snæversynethed ind i lun satire, men mærker man efter, kan man mærke hans raseri.

Fjantet adfærd

Dybest set er det nok vreden, der har gjort entertaineren så langtidsholdbar, og i Tønder blev spejlteltet Bolero på obligatorisk vis fyldt, mens mange forgæves stod i kø udenfor.

De gik glip af, at Hausgaard gjorde grin med blandt andet ’Badehotellet’, mænd i uniform, momssvindlere, mavesyre, bøssers hang til fjantet adfærd og uundgåeligt Danmarksdemokraterne.

Gourmetrestauranter er heller ikke humoristens smag:

- Hvordan vil du have din bøf?

- Bare hakket.

Prinsesse Marie, der er Tønder Festivals protektor, var blandt publikum i spejlteltet Bolero. Foto: Per Lange

Hausgaard er en legende både på og bag scenen i Tønder. Han er populær stamgæst i musikerbaren, men man har indtryk af, at han tog blævreorganisten Martin Schack med for at være helt sikker på ikke at skulle drikke alene.

Selvfølgelig er han forudsigelig. Det er øl også. Det blev drukket alligevel, mens folk klukkede.

Hausgaard er ikke længere lårklaskende morsom, men med alle de åreknuder hans publikum har, ville det også være uhensigtsmæssigt.

Sejtrækkeren lovede at blive ved, til nogen fejede ham af scenen. Han talte om showet, men heldigvis gælder det vist hele karrieren.

