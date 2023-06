Heicks dom: Musikken druknede

Det var en blandet fornøjelse for Keld Heick at opleve verdensstjernen The Weeknd live i Horsens. Læs hans ærlige anmeldelse her

The Weeknd - 'The After Hours Til Dawn' - Nordstern Arena, Horsens - 14. juni

Da jeg fik tilbuddet om at anmelde koncerten med The Weeknd, var jeg lidt på Herrens mark, for jeg anede ikke, hvem eller hvad han var. Det siger nok en del om min alder, for blandt yngre mennesker er han selvfølgelig velkendt, ellers ville man nok ikke have arrangeret en kæmpe koncert med ham i Horsens.

Keld Heick kunne især lide anden halvdel af koncerten med The Weeknd. Foto: Anders Brohus

Jeg var naturligvis helt klar over, at The Weeknd var et kunstnernavn, men så fik jeg den næste overraskelse: sangeren havde sammen efternavn som vores egen børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye.

Abel Makkonen Tesfeye er det fulde navn, og han er sikkert ikke i familie med ministeren, gætter jeg på. Han er født i Toronto i Canada for godt 33 år siden, så jeg er nok heller ikke i hans målgruppe.

The Weeknd for fuld udblæsning. Foto: Anders Brohus

Men god musik har som bekendt ingen alder, og jeg var heldigvis helt uden fordomme, så jeg gik ind til koncerten med åbne ører og øjne.

Canada har jo leveret SÅ mange verdensstjerner gennem årerne. Tænk bare på Leonard Cohen, Bryan Adams, Niel Young, Joni Michell og Michael Bublé, så måske var forventningerne for store.

Forkerte forventninger

Mine forventninger var i hvert fald forkerte, for det var ikke musikken, der var i fokus. Det var effekterne - i hvert fald i starten af koncerten. Og det var synd, syntes jeg, at det hele gang på gang gik op i flammer, røg og blinkende lamper, mens sangen stille druknede og gled i baggrunden.

Jeg havde glædet mig til at høre The Weeknd synge, for en god sanger, det er han. Det beviste han da også indimellem, når han fik mulighed for det.

Dansere manglede der bestemt ikke. Der var hele 28 af slagsen. De vandrede konstant frem og tilbage på scenen iklædte hvide spøgelseskostumer, og de lavede noget, der mere mindede om morgengymnastik end dans.

Danserne....eller vaderne. Foto: Anders Brohus

Jeg ville have elsket et a capella-nummer, hvor The Weeknd bare sang direkte til publikum uden akkompagnement. Det nærmeste vi kom, var 'Die For You', hvor publikum også kunne synge med. Det mindede en hel om de forventninger, jeg havde inden koncerten.

Endelig kom der så fokus på sangen. Stor tak til lydmanden, der skruede op for The Weeknds mikrfon. Det reddede min aften.

Overgav mig

Vi havde stadig 'Save Your Tears' og 'Blinding Lights' til gode. Da den første kom, var det med et velsyngende publikum som opbakning.

Da var jeg så småt ved at overgive mig. Så kom 'Blinding Lights' - hvor skønt.

Jeg indrømmer det gerne. Jeg har overgivet mig, selvom jeg jo nok ikke lige hører til målgruppen. Og på grund af den gode anden-halvdel af koncerten, må jeg give den fem stjerner.

