Helt håbløst: Ingen mødte op

Efter en rimeligt rablende torsdag med rap på ØreSound er EDM den nystartede festivals genre for fredag.

’Electronic dance music’ er kort fortalt for musik, hvad e-cigaretter er for tobak, Somersby er for cider, og porno er for filmkunst.

Stilarten fik en noget slap start på Amager Strandpark, hvor sølle 27 (!) gæster stod klar i den grønne zone, der er en af fem corona-indhegninger med publikum, da dj og producer Hedegaard åbnede tamtammen klokken 14.

Segmentet, der er til EDM, er jo vant til at gå ud klokken to om natten, så det varer nok lidt, inden pladsen indtages af de 5000, som arrangørerne hævder dukker op.

Ingen verdens nytte

Hedegaard var kommet helt fra Randers for at spille sine stereotype, men for så vidt kompetente remix af hits med blandt andre Scarlet Pleasure, Lukas Graham, Eurythmics, Brandon Beal, 50 Cent og Branco, og man vidste ikke helt, om man skulle have mest ondt af jyden, publikum eller sig selv.

EDM kan ofte virke lidt meningsløst. Hedegaard på ØreSound virkede komplet meningsløst.

Den jyske dj og producer Rasmus Hedegård Sørensen var for tidligt på den til segmentet, der hører EDM.

Visuelt fungerede showet ikke synderligt optimalt, for flammer, blinkende lamper og storskærme har det jo med at virke bedst i mørke, og størstedelen af Hedegaards mange gæstevokalister var heller ikke stået op endnu.

Vi fik dog en overgearet Cancun på scenen. Han hoppede omkring og viftede med armene, mens han mimede og råbte til ingen verdens nytte.

Lidt senere på eftermiddagen kommer Basshunter. Måske kommer der også nogen og hører ham.