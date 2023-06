Helt til grin: Röv og nögler

Mötley Crüe var som frygtet et falleret fortidslevn under tragikomisk show på Copenhells hovedscene

Hvis Mötley Crüe var en hund, så var den blevet aflivet.

Men det er bare et tandløst orkester, og selvom veteranerne har været på afskedsturne, vendte de desværre tilbage til Danmark hele 14 år efter deres seneste besøg.

Dengang gav ringvragene fra Hollywood en kummerlig koncert i K.B. Hallen. Denne gang gav de en kummerlig koncert på Copenhell.

Forhåbentlig kommer Mötley Crüe aldrig igen.

Sørgelige rester

Engang gik de i opløsning. Nu går de bare i opløsning på scenen, når de prøver at få deres skaldede hairmetal til at stritte lidt.

Det lignede en af Mötley Crües videoer fra storhedstiden i firserne, hvor de også var dårlige, når halvnøgne dansere svingede med lokkerne, men selv det stærke køn kunne ikke aflede opmærksomheden fra et spektakulært svagt band.

Vince Neils vokal blev konfiskeret i tolden for mange år siden, og gruppen begravede de sørgelige rester af sangerens stemmebånd dybt i et uanstændigt skramlet lydbillede.

Under ‘Don’t Go Away Mad (Just Go Away)’ lød det, som om han faldt ned fra en skrænt. Iført mundbind.

Californiske Mötley Crüe underholdt i 90 minutter onsdag aften. Det var cirka halvanden time for længe.

Mötley Crües spandexsange var helt slappe i elastikken. De trængte til en overdosis Viagra.

I stedet forsøgte Tommy Lee faktisk at banke noget liv i bandet, men det var som hjertemassage til grauballemanden, da ’Kickstart My Heart’ gik død til sidst.

Som dødskramper

Musikken stank. Mandehørmen var til gengæld forfriskende, da trommeslageren bad publikum om ’at vise patter’.

Det gjorde de naturligvis. Også mændene.

Bassisten Nikki Sixx hev en fan op på scenen og fik hende til at råbe:

- Fuck Bon Jovi!

Det var sjovt, men det havde været sjovere, hvis ikke Mötley Crüe havde været endnu værre, end Bon Jovi var i Sønderborg, sidst de var i landet.

Livstegnene under ’Same Ol’ Situation (S.O.S.)’ og ’Girls, Girls, Girls’ føltes mest af alt som dødskramper.

Hvis Mötley Crüe var en bokser, så var der blevet kastet 700 håndklæder i ringen. For længe siden.