Helte saboteret på hovedscenen

The Hellacopters kæmpede med lydudfald og publikum, men svenskerne rockede alligevel Copenhell

The Hellacopters, Copenhell, Helvíti, lørdag 18. juni

The Hellacopters laver mere medrivende rock’n’roll end stort set alle andre bands i solsystemet.

Det har danskerne bare aldrig opdaget.

Lørdag eftermiddag indtog de svenske rockhelte Copenhells hovedscene, og der var ikke halvfyldt på betonarealet. Heller ikke kvartfyldt.

Det skulle naturligvis ikke forhindre The Hellacopters i at flashe formatet i solen. Men det skulle tekniske problemer.

Lyden gik et par gange i starten, men da først højttalersystemet var blevet genstartet efter en kort pause, kickstartede kvintetten også koncerten for alvor.

Ingen steder hjemme

Guitaristen Dregen havde sin dårlige fod i en støttestøvle. The Hellacopters sparkede røv alligevel.

Dregen i København, hvor højenergiske The Hellacopters generelt var ret handicappede. Foto: Per Lange

Sangene fra deres forrygende nye comebackalbum, ’Eyes of Oblivion’, kunne sagtens klare konkurrencen i et sæt, der var spækket med numre, som har klassikerstatus inden for genren.

I hvert fald i Göteborg, Stockholm og Gävle.

Garagebandets fræsende musik hører ikke hjemme på en hovedscene. Det hørte slet ingen steder hjemme, at den kæmpemæssige sceneproduktion fra aftenens hovednavn, Iron Maiden, allerede stod som et truende monster bag The Hellacopters.

De kunne spille akustisk på Mars en tirsdag formiddag, og det ville blive fedt i en eller anden grad, men man forstår godt, hvis de ikke føler sig velkomne i Danmark længere.

Billedgalleri af Per Lange