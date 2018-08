Historisk hovednavn leverede varen til perfektion

Se også: Legender kollapsede på hipster-festival

Det er selvfølgelig ærgerligt for arrangørerne af Haven Festival, at en supersommer fik en ende (i hvert fald for en stund) netop de to dage, som deres arrangement fandt sted. Som mere end jævnlig festilvalgænger har man selvfølgelig været udsat for værre vejrlig, men man skal altså være udstyret med både mental og åndelig teflon for ikke at lade sine musikalske oplevelser blive påvirket af konstant stiv vind og vedvarende byger.

Det er selvfølgelig ikke noget, man som tilrettelægger har indflydelse på. Men man kan godt gøre noget for at forebygge ubehaget. Og når det nu også regnede (endnu mere) sidste år, kan det undre, at man heller ikke denne gang havde sørget for, at der var nogle overdækkede steder, hvor man kunne søge ly for regnen. Det kan vel ikke være så svært. Eller dyrt.

Det er da fint, at man deler gratis regnslag ud, men de er nu lidt svære at spise mad eller drikke eller konversere under. Og når teltscener ikke er noget man opererer med, bliver pladsen altså meget åben under en skylle eller to.

Men den slags (væsentlige) detaljer skal ikke ligge de optrædende til last. Og selv om det næstsidste navn, Den Sorte Skole, der sidste år fuldt fortjent modtog kronprinsparrets kulturpris på en halv million kroner, måtte slås med mindst lige så mange dråber undervejs, fik i den grad en fest op at stå i et noget mere udadvendt og technopræget sæt end jeg har hørt dem servere længe. Hvis ikke nogensinde. Dog uden gæsteoptræden fra Frederik, der måske stadig ikke var kommet hjem fra Skanderborg.

Men måske var vægten på de hårde klange også en indirekte hyldest til pionererne Kraftwerk, der optrådte umiddelbart efter dem på festivalens største scene. For selv om de er et helt andet sted, er de lige som alle andre, der har benyttet sig af de teknologiske muligheder indenfor musikkens sprog, også dybt påvirkede af tyskernes landvindinger.

Jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at næstefter The Beatles skal man lede længe efter et band, der har sat sig større spor i populærmusikken end Kraftwerk. Store ord, jeg ved det, men der er sgu hold i dem.

At Kraftwerk så for længst er blevet reduceret til kustoder i deres eget musikalske museum, er så en anden sag. Vi skal tilbage til 2003 før de udgav deres sidste (ikke særligt gode) album, men de fem af slagsen de lavede fra 'Autobahn' i 1974 til 'Computerwelt' i 1981 hører alle til blandt hovedværkerne i det 20. århundredes kunst. Uanset genre.

Derfor er det - selv om man efterhånden har set deres 3D-show nogle gange - stadig en ret enestående oplevelse. At Ralf Hütter er det eneste oprindelige medlem gør intet, da det er tvivlsomt, hvor meget (eller rettere sagt lidt), der bliver spillet 'live'. Slet ikke når man tænker på, at det er et band, der oprindeligt helst ville have sat en flok robotter på turne, så de selv havde sluppet for besværet.

Nu har de så i stedet fået en flok substitutter, men de forvalter arven til perfektion både visuelt og musikalsk. Så selv om fremtiden ikke er, hvad den har været, er den stadig i sikre retrospektive hænder hos mændene fra Ruhr-distriktet. Og den kommer nok aldrig til at lyde bedre.