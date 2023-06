Historisk kollaps på Roskilde

Kesi og rapstjernens kolleger demonstrerede, at intet længere er for ordinært og overfladisk til Orange

Fredag 30. juni 2023 går over i Roskildes historie. Men ikke for noget godt.

Orange gik helt i sort, da festivalen endegyldigt overgav sig til dansk mainstream.

Først på aftenen var Lukas Graham og endda Christopher på den legendariske scene som gæster til fænomenet JammJam, og siden blev det desværre Kesis tur til at demonstrere, at intet længere er for ordinært til kongerigets største og tidligere så hæderkronede koncertplads.

Som den første af sin generations populære rappere indtog Kesi mægtige Orange. Det skulle sikkert forestille en hyldest til succesgenren, men det blev en halvanden time lang hyldest til indholdsløs popkultur foran en enorm publikumsskare.

Det føltes som et kollaps af selve ideen om Roskilde som et åndehul for kreativitet, substans og musikalitet.

Flow uden flow

Kesis materiale er tyndere end en selfiestang, og mandens flow er uden flow. Vi har at gøre med endnu en dansk rapper, der ikke rigtigt kan rappe, og hans monotone vokal var mixet alt for højt i en hult klingende dåsesound.

Stjernens platte fordanskning af en dyb amerikansk kultur er bøvet på linje med oversættelsen af ’make some noise!’.

- Lav noget larm!

- Lav noget larm for jer selv!

- Lad os lave noget larm for Jada, der skal have et barn!

- Lav noget larm for det smukke kor!

Der var endnu flere eksempler, og Sivas sagde selvfølgelig, at publikum skulle lave noget larm for Kesi.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Kesi samlede et gigantisk ungt publikum ved Orange, hvor det britiske band Blur er hovednavn sent fredag.

Blær og calypso

Sivas var blandt alle de forventede gæster, og blandt de få, der gjorde en forskel. Hans tilstedeværelse på ’Vors’ gav undtagelsesvis showet pondus.

Artigeardit skabte liv under ’Er her’. Han var der virkelig.

Kesi ejer dog hverken den fornødne karisma eller det elementære fysiske nærvær til at indtage en scene. Heller ikke en lille. Han er flagrende ingenting, men det var rigeligt til Roskilde, der gik bananas.

Studentervognen blev til en partybus, da bongkammeraterne Benny Jamz og Gilli dukkede op og samlede B.O.C, som jo står for ’blær og calypso’.

Hans Philip og Lord Siva kom og gik, men forsamlingen blev stående.

- Det er måske det største moment i mit liv! udbrød Kesi.

Han har åbenbart aldrig oplevet noget. Eller været på Roskilde, dengang festivalen betød noget.