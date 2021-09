Historisk: Sensationelt i Parken

The Minds of 99 skabte euforiske tilstande med mindeværdig kraftpræstation foran 50.000 tilhængere

The Minds of 99, Parken, København, lørdag 11. september

De gjorde det fandeme. Det lykkedes. Og mere til.

På en historisk lørdag aften foran 50.000 i Parken skabte The Minds of 99 en sjælden euforisk folkefest.

Der var magi i luften. Gåsehud på armen. Sved i armhulen.

Rockbandets magnetiske sanger, Niels Brandt, udtalte i ugens løb, at koncerten egentlig var større, end The Minds of 99 er.

Den blev også bedre, end de er.

Dunkende hjerter

Båret frem af et ekstatisk publikum spillede gruppen over evne. De fik det maksimale ud af deres numre - også dem med minimalt potentiale.

Mange af københavnernes sange stræber efter eufori og lyst til at leve livet fuldt ud. Det er en kliché, men sådan lød det ikke, mens The Minds of 99 leverede budskabet tilsat dunkende hjerter og lysende øjne.

Bandet spillede den helt nye sang 'Under din sne' tidligt i et knap to timer langt sæt. Foto: Per Lange

Balladen ’Som fluer’ er det tætteste orkesteret er kommet på en dansk generationsklassiker, og den rejste sig bevægende i Parken tidligt i det knap to timer langt sæt, hvor momentummet kun dykkede midtvejs.

Energien blev forløst i ’Ung kniv’, ’Drømmer om livet’ og ’Det er Knud som er død’ med Brandt i uimodståelig skikkelse som forfører og indpisker.

Hvis han var ved at skide i bukserne af skræk, så skjulte han det godt. Sikke en frontmand.

Noget særligt

Både visuelt, æstetisk og lydmæssigt overvandt The Minds of 99 også det enorme og ofte så problematiske stadion med en frygtløs indsats, hvor gruppen nåede til bageste række på bageste tribune via effektfuld brug af intimscener og storskærme, der vitterligt var store.

Brandt begyndte showet højt hævet over publikum til tonerne af ’Solkongen’, og lige der, kunne man allerede mærke, at det her ville blive noget helt særligt.

Det blev det så.

Publikum gav sig betingelsesløst hen til dansk musiks nye darlings i en grad, så man skulle tro, de ikke havde været i byen i halvandet år.

The Minds of 99 er de nye Nephew og de nye TV-2 i en ny tid, der tilhører dem.

Den oplevelse glemmer de fem i The Minds of 99 aldrig. Det gør de 50.000 andre i Parken nok heller ikke.

