Hjerneblæst på Amager

Lina Rafn har sagt, at det gælder om at lægge hjernen i garderoben, når man hører Infernal.

Stak man hovedet under armen, kunne man ikke undgå at blive glad i låget, da Basshunter detonerede som en bordbombe på ØreSound.

Den svenske dj fremkaldte akut danseglæde på Amagers nye festival, hvor vel et par tusinde smed hæmningerne og overgav sig til et hæsblæsende og hyperenergisk sæt med høj underholdningsværdi.

Basshunters selvironi og humør smittede mere end corona, og han bællede Sol som en mand, der havde travlt med at få hældt noget ned, inden han skulle tilbage over grænsen til broderfolkets priser.

Hedegaard spillede for en tom plads tidligere fredag, men Basshunter havde bedre arbejdsbetingelser.

Dj’en var ikke for fin til at spille stumper af hverken James Brown eller Nirvana. Han brugte tilmed billige tricks som at kaste øl ud til publikum, parre sig med en højttaler og vise brystvorter.

Et par trusser blev smidt op på scenen, og så snusede han naturligvis til dem. Og puttede dem i lommen. Det var skamløst. Med en skrue løs.

Basshunter har i øvrigt fundet den bas, han har jagtet.

Da han til sidst spillede sit kæmpehit, ’Boten Anna’, fik man nærmest blæst hjernen ud.