Hjerteløs: Danmarks største klaphat

Gilli holdt sin 27-års fødselsdag på Tinderbox. Tillykke med det.

Men rapperen skal da først og fremmest ønskes tillykke med de millioner af kroner, han har tjent på at få den danske ungdom til at streame hans intetsigende platheder på Spotify.

Kollegaen Node kiggede forbi Gillis sæt og fik fanskaren til at skråle fødselsdagssang for hitmageren. Det var showets eneste indslag, hvor man kunne fornemme lidt menneskelighed og varme i eftermiddagssolen.

I en meget lille time gik Gilli alias Kian Rosenberg Larsson fra Rødovre frem og tilbage på scenekanten som en tiger i bur. Eller snarere en huskat i en fængselscelle. Sådan føltes det også at overvære den deprimerende trummerum.

Begravet vokal

Stjernen trak studenterhuen helt nedover forsamlingen med sin debilt dunkende dåsemuzak og en vokal begravet i så mange effekter, at man ikke ville kunne mærke det, hvis han havde noget på hjertet.

Det har han naturligvis ikke. Måske har han i virkeligheden slet ikke et hjerte.

Til gengæld har han flere effektive ørehængere. ’Orale’, ’Tranquillo’ og ’Holder fast’ strutter med hooks, man må bøje sig for, men de blev leveret ugideligt i et show, der hører hjemme på et diskotek klokken 2 og slet ikke på en festivalscene klokken 14.

Gilli var på Rød Scene, mens kun få af festivalens forventede 45.000 deltagere var mødt op. Foto: Per Lange

Gilli har udstråling som en defekt dankortautomat, og som hans sjælforladte nonchalanthed var sceneudsmykningen en hån mod publikum.

Det kunne blive til fire triste stueplanter og et fotografi fra en gammel kondomreklame på bagtæppet.

Samt nogle konfettikanoner som et par fjumrende teknikere brugte mange minutter på at lade igen i fuld åbenhed på scenen. Hvorefter de ikke blev affyret igen. Man fatter det ikke.

- Den her har jeg kun optrådt med til en firmafest, lød det fra Gilli, da han til sidst introducerede sit aktuelle monsterhit, ’Vai Amor’, der for femte uge i træk er nummer et på tracklisten.

Sangen er så meningsløst elendig, at ens hjernemasse flygter ud af ørerne, når ’Vai Amor’ trænger ind.

Hvor meget skal han mon have for at stoppe?