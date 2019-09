Høj i hatten: Årets rus på Christiania

Wilco er tilbage i turbussen efter at have ligget stille et par år, mens medlemmerne har jongleret med sideprojekter, men indledningsvis manglede både gensynsglæden og spilleglæden, da amerikanerne indtog Den Grå Hal på Christiania kort inde i en månedlang europaturné.

Man nåede lige at fundere over, om de var forfaldet til klichéen om musikere, hvis landevej fører til blindgyden Pusher Street, før en stenet halv time endelig blev blæst i rendestenen til fordel for en indsats på gruppens sædvanligvis himmelhøje niveau.

Se også: Wilco kun fantastiske i Koncerthuset

Det var paradoksalt nok ’Handshake Drugs’, der blev vendepunktet, og det kunne frontmanden Jeff Tweedy heller ikke lade være med at smile af.

De resterende små to timer var en stor oplevelse.

Virker hver gang

Wilco har gjort ved rootsrocken, hvad Radiohead har gjort ved matematikrocken: Sprængt rammerne.

Der er uanede muligheder i gruppens gennemmusikalske univers, og foran et lydhørt og begejstret publikum foldede sekstetten fra Chicago formatet og stilarterne ud som så ofte før.

Billedgalleri af Per Lange 1 af 13 2 af 13 3 af 13 4 af 13 5 af 13 6 af 13 7 af 13 8 af 13 9 af 13 10 af 13 11 af 13 12 af 13 13 af 13

Veteranerne har udviklet sig enormt, siden de spillede på Christianias langt mindre spillested Loppen i 1996, hvor bandet ifølge Tweedy ’stadig røg hash’.

Nu er det musikken, de bliver høj på. Det gør vi andre også.

Se også: Utrolige Wilco overvældede igen

Wilco saboterede euforiserende ’Via Chicago’ med kaskader af feedback og en afsindig slagserie fra den mesterlige trommeslager Glenn Kotche. Det er en vild gimmick, der bare virker hver gang. Også når Tweedy taber et par linjer på scenegulvet.

Der famles videre

Sangeren rystede ’Forget the Flowers’ ud af cowboyjakken, og pludselig var Wilco et traditionelt countryband, der bare spillede bonderøven ud af deres jeans. Wauw.

Leadguitaristen Nels Cline serverede en svimlende solo på krautrockede ’Bull Black Nova’, men ekvilibristen varmede bare op til bedårende ’Impossible Germany’, hvor han spillede sig helt ud. Tweedy kvitterede med at lette på huen. Wauw igen.

Se også: Efter 30 gode år: Rockstjerne går solo

En stribe relativt milde sange fra Wilcos kommende album, ’Ode to Joy’, der udsendes 4. oktober, antydede, at gruppen famler nysgerrigt videre på rejsen efter en ny retning.

Se også: Idioti i Aarhus: Perler for svin

Det trip skal nok blive spændende, og om ikke andet, så kan pladetitlen stå som overskriften for store dele af kapaciteternes 25 år lange karriere.

Sikke et band.