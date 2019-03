Høj på Hugo: Han dealede med det

Hvad helvede er Hugo Helmig bygget af?!

Ud over noget Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen må der være nogle heftige grundstoffer involveret.

Hans nerver er i hvert fald af stål.

Efter sidste weekends mildest talt omdiskuterede rustur er Hugo tilbage på tour, og i Roskilde virkede han mere veltilpas, end vi andre er i slåbrok og sutsko.

Midt i rampelyset viste den blot 20-årige popstjerne ikke skyggen af nerver. Derimod viste han prøver på sit åbenlyse talent.

Helmig junior er vokset betragteligt, siden Ekstra Bladet anmeldte ham første gang i hovedstadens Pumpehuset i efteråret 2017, og foran små 300 på Gimle lignede han en kometagtig popstjerne, der også nok skal klare at spille for mange, mange flere et langt større sted i Roskilde til sommer.

Ung, dum og på kokain

Hugo har endnu ikke sange nok til at spille et uafbrudt vedkommende sæt på 75 minutter, men det er tæt på, og han sang mere inderligt og overbevisende end på sit ellers overraskende flotte debutalbum, ’Juvenile’, der udkom for to uger siden.

Alene titler som ’Don’t Wait Up’, ’Young Like This’ og ’My Fault’ siger noget om, at Hugo modsat mange af sine jævnaldrende popidoler har sat sig for at skrive om at være ung, dum og på kokain.

Det giver mening, og adskillige selvudleverende tekstlinjer gav mere mening end nogensinde, efter han droppede Coke Zero natten til lørdag.

’Posing for Pictures’ genopfandt han med skøn pedal steel af samarbejdspartneren Emil Falk, der var kapelmester i et ualmindeligt bøvet og herligt band, der spillede langt bedre end de så ud.

Hugo slap endda godt fra en akustisk fortolkning af Whitney Houstons klassiker ’I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)’, og Gimle ville gerne danse med Hugo, der smilede sig charmerende gennem trin, som var mere originale end hans ørehængere.

Han var tydeligvis høj. På musikken.

