Hold kæft en klaphat i Royal Arena

Det kræver sin mand at bære en cowboyhat på Amager uden at ligne en klovn. Brad Paisley viste sig heller ikke at være den sjældne mand.

Amerikaneren var nu alligevel et usædvanligt bekendtskab i Royal Arena, for det er bestemt ikke hver måned en af countrymusikkens kommercielle sværvægtere krydser Atlanten og besøger Danmark.

Heldigvis da.

På plade er Paisley faktisk en af de mere tålelige eksponenter for horden af strømlinede sangere, der har udvandet genren de seneste årtier, men i København var han lyden af en Bud Light.

Den 46-årige entertainer fra West Virginia havde smøget skjorteærmerne op til midt på sine biceps. Det var dog ikke betegnende for hans indsats. Lørdagsunderholdningen var kraftløs og lunken.

Kærlighed og lystfiskeri

Paisley tog alt for løst på opgaven, bandet spillede, som om de ikke rigtigt gad, og der var for megen lir og for lidt musikalitet i hovedpersonens uinspirerede omgang med sin Telecaster.

Spadens klangflade twang var som en forloren accent, og en sang bliver altså ikke til country af, at man kalder den ’This Is Country Music’. Store dele af hans stereotype repertoire er pop klædt ud som en videreførelse af de klassiske toner fra Merle Haggard, Johnny Cash og George Jones.

Der var omkring 6000 danske cowgirls og cowboys på plads i nedskalerede Royal Arena. Foto: Per Lange

I ærkeamerikansk stil var Paisleys optræden mere show end koncert, og på en storskærm, der var på størrelse med Texas, blev publikum udsat for ‘Kiss cam’, kitschede landskaber og såmænd Dannebrog blafrende side om side med Stars and Stripes.

Det var kvalmende.

Han sælger den reaktionære kultur, som Donald Trump taler om, når han vil gøre USA ’great again’, og Paisleys ukomplicerede sange om kærlighed, øl og naturligvis lystfiskeri er letkøbte som præsidentens slogan.

Hold kæft en klaphat.

