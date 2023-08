Hold kæft en syg stodder

Allan Olsen mødte sit småpludrende publikum på Tønder Festival med en karakteristisk fyndig opfordring:

- I kan godt lukke røven, for nu kommer der sangskrivning af meget høj klasse. I hvert fald for dansk standard.

Han havde ikke behøvet at tilføje det sidste.

Olsens humoristiske, humanistiske og ikke mindst anarkistiske tilgang til metieren gennem årtier har resulteret i et repertoire, som ikke mange af hans udenlandske kolleger kan matche på festivalen i grænselandet.

Flygtigt modefænomen

Vendelboen er i øvrigt også mere populær end pladsens amerikanske spillemænd i den modsatte ende af Jylland.

Telt 1 var tætpakket med en luftfugtighed som Borneo. Det var lummert som Ekstra Bladets julefrokoster.

Stemningen blev selvfølgelig ikke mindre stueren og svalende af, at Olsen tilsyneladende hører til segmentet, der mener, at wokebevægelsen blot er et flygtigt modefænomen for gakkede københavnere.

Han galper med andre ord stadig sine 'heteroseksuelle sange om dumme, hvide mandesvin og syge stoddere' som en alfahan i den virkelige virkelighed.

Troubadouren citerede The Rolling Stones, Van Morrison og Bob Dylan i et ætsende sæt. Foto: Per Lange

I Tønder var der langt til København. 'Næsen', der handler om en småpervers sniffer, fik i hvert fald eftermiddagens største bifald. Altså bortset fra Olsens grove jokes.

Udover sine fans svinede han naturligvis Johnny Madsen, Lars Lilholt og Niels Hausgaard til på en kras og kærlig facon. Mest kras. Sådan er hans sange også.

Brøkdel af splitsekund

Olsen kan skifte fra nederdrægtighed til nænsomhed på en brøkdel af et splitsekund, men han rammer ofte hårdest, når han er blidest.

'Under rimelige grænser' var bevægende. Tiden stod stille som luften. Olsen har poesien.

Veteranen på 67 har på godt og ondt aldrig gået så meget op i perfektion, der jo i øvrigt også er en overvurderet illusion, men det spøjse sangvalg 'Miriam' fra tiden i Dalton var lidt for uperfekt og mere Averell end Joe

Olsen har ikke lavet et album siden ’Hudsult’ fra 2017, men han virker stadig sulten. Sådan da.

Han spillede et nummer, som han 'lige havde skrevet ved middagstid'. Det var ikke helt færdigt. Selv hans halvfærdige sange er bare mere fuldendte end de fleste andres færdige.

Publikum lukkede røven. Olsen sparkede den.

