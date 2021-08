Hold kæft nogle klaphatte

Cheff Records serverede plat hitparade for plørefuldt publikum på ØreSound Festival i København

ØreSound har scoret et par sjældent sete og yderst populære navne til festivalens plakat.

På papiret lignede det måske nogle scoop. Det gjorde det ikke i virkeligheden.

Torsdag farede abefesten med B.O.C vild i egen jungle, og lørdag var det så et andet halvgammelt slæng med platugler, der holdt et party, som ikke holdt en meter.

Cheff Records med Kidd, TopGunn, Klumben og Eloq serverede indholdsløs hitparade på en plørefuld festivalplads, hvor solen tittede frem bag scenen, og publikum minsandten dukkede op foran den.

Billedgalleri af Per Lange

Publikum sørgede for at få rigeligt med væske, selvom sommeren ikke viste sig fra sine varmeste side.

D’herrers dumflade blanding af dancehall og pop er musikalsk som et gorillahegn, og kun undtagelsesvis kunne man spore et groove under deres ligblege sound, da Kidds ’Bare dans’ og aktuelle kæmpehit, ’Buongiorno’, fik aktiveret måsen på de fleste.

TopGunn fik publikum til at synge, ’du har en kæmpe røv’. Så var niveauet ligesom lagt.

Meget bedre blev det sjældent, men der blev alligevel festet helt fjoget til ikke mindst ’Fetterlein’, ’Faxe Kondi’ og ’Ik lavet penge’.

Den koncert kommer de forhåbentlig heller ikke til at lave penge på. Eller damer.