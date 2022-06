Hovedløst: Hun er uegnet

Festivalerne er stadig værd at opsøge for alle dem, der bare elsker, når musik mistrives.

I sidste uge gik det galt igen og igen med malplacerede koncerter på Jelling Musikfestival, og disse dage kan man se rigtig musik forkerte steder under NorthSide i Aarhus.

Coco O. serverede sin intime natklubsoul om eftermiddagen på den kæmpemæssige hovedscene. Det var hovedløst.

Strømmen forsvandt i otte minutter i sættets begyndelse, men selv da den fik comeback, fungerede forholdene ikke rigtigt for sangerinden, der måtte nøjes med at hygge om en spredt lille skare, som blandet andet sad og sludrede i græsset.

Vild med kinddans

Solen kom næsten frem, og det var næsten funky, mens hun spillede ’Soldier’, der stikker noget ud som en dynamisk ørehænger i et ellers døsigt og ensartet repertoire.

Sangene fra sidste års ganske labre solodebut, ’It’s a Process’, blev skubbet fra scenen med nænsomme hoftevrik, og eventyret i ’Vild med dans’ var åbenbart ikke helt forgæves.



Synge kunne Coco O. også i spidsen for et habilt band, men lige lidt hjalp det, indtil ’Hey Love’ og ’Favorite Star’ fra hendes tid i Quadron gav seancen tiltrængt liv mod slut.

Den 34-årige københavner fortalte indgående om sit triste kærlighedsliv, og det foregik både på dansk og engelsk, for hun har engang været i LA, you know.

Til sidst blev det lige rigeligt amerikansk, da Coco O. gudhjælpemig i tilsyneladende ramme alvor sang Michael Jacksons kvalmende ’Heal the World’ og bad politikerne følge børnevennens opfordring.

Det var nærmest mere malplaceret end selve koncerten.