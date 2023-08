Hovednavn helt til grin

Lynyrd Skynyrd er et af historiens bedste rockbands. Eller man skulle nok snarere sige var.

De turnerer i hvert fald uden et eneste originalt medlem efter en nærmest grotesk række dødsfald.

Blackberry Smokes mission er at holde liv i legendernes ikoniske sydstatsboogie, men det virkede snarere, som om det karikerede orkester endegyldigt tog livet af forbillederne under hovednavnets dødtriste koncert på Tønder Festival.

Det var under alle omstændigheder et meget kunstigt åndedræt.

Uvirkeligt tomt

På den udendørs hovedscene i bedste sendetid torsdag aften lignede Blackberry Smoke et coverband med egne sange.

De var en dårlig joke, der blev godt fortalt, for septetten fra Atlanta kunne virkelig spille, og det lød virkelig godt. Det var bare uvirkeligt tomt.

Man kunne simpelthen ikke mærke musikken. Overhovedet. Eller under. Til sidst stod man med en fornemmelse af, at man nok heller ikke ville kunne mærke det, hvis de tabte en forstærker på ens lever.

Blackberry Smoke har ikke taget navn efter smartphonen. Gutterne er jo helt old school. Foto: Per Lange

Når de ikke plagierede Lynyrd Skynyrd, så plagierede platuglerne bysbørnene i The Black Crowes med ’Live It Down’. Og The Black Crowes er jo i forvejen en kopi af The Rolling Stones og Faces, som stjal det meste fra bluesen.

Rock’n’roll er selvfølgelig en genre, hvor man står på skuldrene af dem, der kom før, men Blackberry Smoke nøjes med at lægge sig fladt ned i benovelse over foregangsmændene.

Røvhuller savnes

Deres fem kvarter lange sæt blev leveret sympatisk og smilende. I længden ville man dog hellere underholdes af nogle røvhuller med bare en anelse originalitet.

Folk klappede naturligvis høfligt, som de altid gør i Tønder, og det mest spændende var egentlig, om DMI ville få ret i, at der kom en syndflod af regn.

Det blev heller ikke til noget.

Mod slut fortolkede Blackberry Smoke klassikeren ’Alabama Bound’. Det var lettere bizart, for store dele af koncerten havde bandet reelt spillet ’Sweet Home Alabama’.

De er fra Georgia, men hører ingen steder hjemme.

