Hugo Helmig gør det umulige

Den sjælfulde popsanger formåede at skabe nærvær på ØreSounds store, forblæste festivalplads

Hugo Helmig er et naturtalent. Hvor fanden har knægten det fra?

Man skulle jo næsten tro, hans far var noget ved musikken.

Det er Hugo som bekendt, og efter et par år væk fra de danske scener med stofmisbrug, coronapandemi og en hel del besøg hos tatovør er han omsider tilbage.

- Jeg har aldrig haft det bedre! proklamerede jyden på ØreSound Festival.

Det kunne ses. Og høres.

Sang hjertet ud

Den 23-årige aarhusianer trodsede almindelig logik og gjorde det umulige ved at skabe nærvær på en stor menneskeforladt festivalplads, hvor regn og vind prellede af på hans sjælfulde popsange.

De få fremmødte publikummer var i selfiehumør og ville hellere høre sig selv snakke end Hugo synge hjertet ud på balladen ’Tell Me to Stay’. Han sang ellers fantastisk.

Hugo Helmig var blandt de sidste navne på den første ØreSound Festival, der slutter sent lørdag aften.

Det smertelige nøglenummer ’Curtains of My Life’ blev løftet i selskab med et herligt bøvet band af funky fyre, der bare leverede.

En indledningsvis noget anspændt Hugo løsnede helt op mod slut under en skøn version af gennembrudshittet ’Please Don’t Lie’, som allerede forekommer at være fra en fjern fortid, inden en opløftende ’Wake Up’ vækkede folk helt til sidst.

Sættet varede kun 50 minutter, hvilket virkede lidt fattigt, men det var rigeligt til, at Hugo nåede at minde om, at han er noget ganske særligt på den danske popscene.