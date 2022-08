Hun dumper med et brag

Sangerinden Ericka Jane gav amatøragtig popkoncert for ingen mennesker på festivalen AiaSound

I AiaSounds program står der, at Ericka Janes karriere ’brager afsted med lynets hast’.

På festivalens lille scene dumpede hun snarere med et brag, og lynets hast er tilsyneladende ikke særligt hastigt på Amager.

Kun omkring 150 mennesker søgte mod Ericka Jane midt på eftermiddagen, hvor flere tusinde ellers var troppet op på AiaSounds solbeskinnede plads.

Alle dem, der blev stående i barernes køer, gik ikke glip af noget.

Blevet hjemme

Det blev endnu en af den slags relativt tidlige festivalkoncerter, hvor et uprøvet navn optræder for nærmest ingen og et cigaretskod til ingen verdens nytte.

Ericka Jane hører hjemme på lokalradio, torvet i et indkøbscenter eller ’X Factor’, der i øvrigt sendte hende hjem fra bootcampen i 2011.

Den 27-årige popsangerinde, som er opvokset i Køge, burde være blevet hjemme torsdag.

Der var god plads ved AiaSounds mindste scene, mens Ericka Jane underholdt på Tiøren. Foto: Per Lange

Hendes blot 47 minutter korte sæt var en prøvelse at komme igennem, og om man så blev tvunget til at høre ’Truth’ og ’Amsterdam’ 400 gange i træk, ville man ikke kunne huske dem.

Det er radiopop renset for personlige kendetegn, og det blev serveret med dåselyd, båndede vokaler og tilsat kliché på kliché:

- Hvor har jeg bare glædet mig!

- Hvor ser I bare godt ud!

Mindst ligegyldig

På Spotify har Ericka Janes singler trods alt lidt punch. På AiaSound blev man slået omkuld af kedsomhed.

Til sidst spillede hun sit mindst ligegyldige nummer, ’I Say Stupid Things’, der er skrevet af blandt andre Andreas Odbjerg.

Det var det nærmeste, vi kom lidt ’gang i den’, og Ericka Jane spjættede, så hendes ene bryst var på vej ud af outfittet.

Halvdelen af barmen var ikke den eneste, der fik lyst til at flygte.

Billedgalleri af Per Lange

