Hun er komplet latterlig

Copenhell trækker flere og flere kvinder til Refshaleøen, og ifølge arrangørerne udgør de næsten 35 procent af gæsterne i år.

Mændene er dog stadig i massivt overtal på metalfestivalens scener, hvor kønsbalancen nærmest uundgåeligt for genren er skævere end de branderter, der slingrer mod udgangen langt ud på natten.

Myrkur alias Amalie Bruun var med til at trække procentdelen af det stærke køn op, men hun trak til gengæld det musikalske niveau ned med en svag koncert torsdag eftermiddag.

Københavneren har tidligere lavet både strømlinet pop og tvivlsom black metal, og senest har hun såmænd kastet sig over gamle folkesange på det enormt kedelige album, der bare hedder ’Folkesange’.

Trist gøglertrup

Myrkurs tilgang til stilarter har karakter af kostumebal, så mens repertoiret klingede ud i lighed med et træt valdhorn, stod man og spekulerede på, om hun mon kommer tilbage i spandex med hair metal eller gangsta rap iført fritidssæt næste gang?

Myrkur blev mødt med meget spredte klapsalver for sit timelange show på scenen Hades. Foto: Per Lange

Sangerindens klare stemme har den jomfruelige kvalitet, folkemusikken kræver, men vokalen var hendes eneste våben overfor et publikum, der aldrig overgav sig til det indholdsløse optrin.

Myrkurs triste gøglertrup af et band klimprede med en tænding som et udbrændt lejrbål, og arrangementerne havde slet ikke basal styrke til at overleve mødet med festivalens næststørste scene.

- Nu er det tid til moshpit, sagde hun mod slut.

Det var jo meget sjovt, men ellers var det i grunden bare latterligt.

Billedgalleri af Per Lange