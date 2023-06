Hvad fanden i helvede er det?!

Onsdagen på Copenhell var præget af mere eller mindre udbrændte veteranbands som Def Leppard og ikke mindst Mötley Crüe.

Torsdag eftermiddag blev festivalen imidlertid indtaget af et af metalgenrens varmeste fænomener lige nu, Sleep Token.

For nyligt solgte den gådefulde gruppe fra London angiveligt alle 10.000 billetter til en koncert i Wembley Arena på blot ti minutter, og arealet ved Copenhells tredjestørste scene, Pandæmonium, var da også proppet med folk, som skulle se giraffen.

Men Sleep Tokens altdominerende centrumsfigur, Vessel, der er endnu en af metals maskerede og ’mystiske’ frontmænd, lignede nu mere en slags gotisk påfugl.

Musikken pynter sig med lånte fjer fra så forskellige navne som Tool, Radiohead og Anohni, og Sleep Token inkorporerer iørefaldende elementer fra pop og tilmed hiphop i en sitrende rastløs hybrid af rock og metal.

Indiansk regndans

Udtrykket er enormt ambitiøst, følelsesladet og supersensitivt, men trods kompetent sangskrivning fik sangene fra det højaktuelle album, ’Take Me Back to Eden’, aldrig for alvor fat i forsamlingen.

Sleep Tokens gerning fremstår simpelthen for konstrueret i nærmest unaturlig grad, og selv Vessels bevægelser på scenen var åbenlyst koreograferet i et forceret forsøg på at være original.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Headbanging var afløst af en form for stammedans, da Sleep Token underholdt i solen på Refshaleøen.

Det mindede om en indiansk regndans, hvilken nu ikke fik det til at dryppe. Tværtimod brød solen igennem skyerne. Han skulle måske have danset baglæns?

Vessel spjættede omkring, mens han stemte i med alt fra lidelsesfuld skønsang over højstemt falset til døende halskatar, og midtvejs i det timelange sæt begyndte publikum at sive mod noget sjovere, bedre eller bare mere flydende.

Sleep Token er lidt latterlige, lidt spændende og meget anderledes, men der er nok en grund til, at det, de render og laver, ikke er opfundet før.

Til sidst fik man trang til noget god gammeldags metalhærg.