Hvil i fadøl: Musikken er død

FEST FYLDER halvdelen af ordet festival. I virkeligheden fylder festen meget mere på festivalerne. Danskerne afholder ikke musikfester. Det er byfester med musik i baggrunden. Også i Tønder.

DET ER EN myte, at man på Sønderjyllands netop overståede traditionsfestival for folk, country og blues tager musikken anderledes alvorligt. At man er seriøs og autentisk. Når man finder det nødvendigt at skrive på en T-shirt, at man er ægte, fremstår man uægte.

Frivilligheden kunne mærkes i Tønder, hvor lokalbefolkningen bakker op om festivalen. Foto: Per Lange

Copenhell har trods alt en musikprofil, der adskiller sig fra alle de andre festivaler. Tobias Rahim er ikke inviteret. Men resultatet er det samme. For meget ingenting. For lidt, der gør en forskel.

DRUK OG SNAK udvander og overdøver koncerterne fra Jelling til Syd for Solen. Men hvem ville ikke drikke sig i hegnet, hvis man blev buret inde på Smukfest i fem dage? Det er en flugt i fadøl.

COPENHELL ER efterhånden den eneste festival, hvor folk primært kommer for musikken. Der er bare for lidt at komme efter. Hovednavnene har manglet hele sommeren. Overalt.

Jim Lauderdale stjal showet i Sønderjylland, hvor også Joshua Ray Walker imponerede. Foto: Per Lange

for at se navne, de kan se på en lokal græsplæne. Tinderbox og NorthSide kom på landkortet med ambitioner, der sprængte kommunegrænserne. Nu er de bare byfester i Odense og Aarhus.

2024 KAN BLIVE et skelsættende år i festivallandet. Skal vi igen have Grøn Koncert i hele kongeriget fra maj til august, eller skal vi have ambitioner? Tønder fylder 50. Forhåbentlig bliver der noget at fejre.