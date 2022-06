I skabet: Præsten fra Helvede

Judas Priest støvede kronjuveler af på Copenhell, og Blood Incantation gav dødsmetal et vildt nyt liv

Heavy metal findes bare ikke mere klassisk end Judas Priest. De kunne have Mozart på piano, og det ville ikke blive mere klassisk.

Torsdag aften indtog læderhalsene atter Copenhell med ypperstepræsten Rob Halford i front, og der har vi jo at gøre med en metalgud, som gik i lederhosen før prøjserne.

Sangeren, der er fyldt 70, hvinede umiskendeligt gennem både nisseskæg og næsering, mens Judas Priest støvede deres ikoniske repertoire effektfuldt af på den efterhånden prærielignende festivalplads.

Rob Halford kom ud af skabet i 1998, men ’Painkiller’, ’You've Got Another Thing Comin’' og ’Breaking the Law’ sad lige i elskabet.

Sidstnævnte kan stadig få enhver til at gøre noget, man ikke skulle have gjort.

I solen savnede bannerførerne fra Birmingham måske nok den flintrende intensitet fra orkesterets seneste danmarksbesøg i Royal Arena for fire år siden, og som Metallica aftenen forinden stod Judas Priest overfor et lige lovligt tilbagelænet kæmpepublikum, der ikke fik de gamle travere til at galopere hurtigere.

Judas Priest præsenterede klassikerparade med store armbevægelser på metalfestivalens hovedscene.

Sønderlemmende blodrus

Judas Priest repræsenterer metalmusikkens glorværdige fortid, men Blood Incantation er genrens lysende fremtid. Og nutid.

Umiddelbart før legenderne underholdt på hovedscenen, truede Blood Incantation med at rive Copenhells stemningsfulde nye intimscene Gehenna ned med en overvældende omgang afsindigt ekvilibristisk dødsmetal.

Kvartetten fra Colorado døjer med huller i manken, og flere af dem kunne bruge en ny balsam, men pelsen på ryggen rejste sig, når de eksekverede numrene fra deres magtfulde megaopus ‘Hidden History of the Human Race’.

Blood Incantation besidder en sjælden kombination af sønderlemmende pondus og malerisk poesi, og deres organiske, kosmiske og progressive kompositioner var i konstant bevægelse under en ærefrygtindgydende stjernestund.

Hvis Wolfgang havde været med på piano, havde han tabt parykken.

