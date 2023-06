Jordskælv på Refshaleøen

Gojira fik betonen til at revne under Copenhell, da det magtfuldkomne metalband løftede hovedscenen

Gojiras logo står ikke med de helt store bogstaver på Copenhells plakat for 2023, men musikalsk er det baskiske monsterband årets hovednavn.

Den status levede de op til tidligt torsdag aften foran en gigantisk skare ved Helvíti.

Kvartetten startede lidt før tid, hvilket skulle vise sig at være betegnende for deres sammenbidte entusiasme og indædte aggressivitet.

Åbningsnummeret ’Born for One Thing’ signalerede utvetydigt, at nu var det alvor på Copenhell. Rammende alvor.

Massiv sound

Gojira gav dødsmetallen nyt liv tidligt i karrieren, men nu transcenderer deres magtfulde sound genrer og stilarter.

Franskmændene er blevet universelle, og selvom de højlydt går ind for at redde planeten, fik de jorden til at revne med megahymnen ‘Another World’.

De løftede hovedscenen. Og rystede den. Det kunne formentlig måles på Richterskalaen.

Annonce:

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

Brødrene Joe og Mario Duplantier i centrum for Gojiras 72 minutter lange rabalder på Copenhell torsdag.

Gojira eksekverede materialet fra deres seneste pragtværk, ’Fortitude’, tilsat den nådesløse konsekvens og tekniske perfektionisme, der er blevet bandets adelsmærker, og uden at overgå sig selv var det en fnysende magtdemonstration i solen og støvet.

Den ualmindeligt myndige frontmand, Joe Duplantier, brølede hinsides himmel og helvede, mens bandet undveg de værste klichéer.

Bøvet adfærd af hans bror, supertrommeslageren Mario, slap vi dog ikke for, og der var uundgåeligt ild og desuden en trommesolo. Den var dog ikke en klichépræget.

Ind over hegnet

Monumentale ’Amazonia’ handler om, at vi skal passe på regnskoven, og det skal vi jo, men i den ånd virkede det noget bizart, at Gojira sprøjtede pladsen til med konfetti.

De kommer nok ud blandt folket og samler det op senere. Musikalsk nåede de i hvert fald ud til masserne.

Fanskaren kom også gerne til Gojira, for crowdsurferne flød ustandseligt mod scenen og væltede ind over hegnet i noget, der bestemt lignede en lykkerus.

Det var Gojiras tredje show på Copenhell. Fjerde gang er de hovednavn. Også på plakaten.

Se de vildeste billeder fra Copenhell her