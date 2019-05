Jyde bare bedre end verdensstjerner

Peter Sommer viste Solange og The Good, the Bad & the Queen, hvordan det skal gøres på Midtfyn

Solange var et kvarter forsinket på Heartland i nat. Peter Sommer indtog samme scene et kvarter før tid i dag.

Det siger alt om de to vidt forskellige entertaineres vidt forskellige tilgang til metieren.

Modsat Solange gik Sommer til opgaven med vilje og engagement, og jyden har noget ikke helt uvæsentligt, som texaneren savner i alarmerende grad - gode sange.

Han har endda en hel del af dem efterhånden.

De blev serveret råt og flosset på Heartland, hvor Sommers backingband, Tiggerne, klædte repertoiret betydeligt bedre end spilletidspunktet.

Nærvær på en mark

Rockpoetens skæbne er tilsyneladende, at han altid skal stå på en alt for stor festivalscene midt på eftermiddagen. Han fortjener bedre. Det gjorde det talstærke publikum ikke.

Det er, som om gæsterne på Heartland tror, at fordi, der er noget, som hedder ’talks’ i teltene, så skal man tale uafbrudt overalt på pladsen.

Der var dog undtagelsesvis en nærmest andægtig stemning under en inderlig udgave af balladen ’Sang til Bo’, men Sommer er også blevet udadvendt på en måde, som minder om, at der er forskel på at være folkelig og fladpandet.

Han er god med ord. Rigtig god faktisk. Sproget er naturligvis en stor del af grunden til, han til forskel fra Solange formår at skabe nærvær på en mark i gråvejr. En anden grund er, at han mestrer sit modersmål som få.

Sommer fik folket til at skråle med på en herlig ’8-6-6-0’, men det var ikke alle troubadourens fortolkninger af egne sange, der landede lige sikkert. ’Valby Bakke’, ’Bittersød natskygge’ og hans nye single, 'Begge veje', rockede lige forsamlingen omkuld.

I går viste Solange og stjernerne i The Good, the Bad & the Queen fra det store udland, hvordan det ikke skal gøres. I dag understregede en tiltalende gut fra Skanderborg, at nogle gange er det nære bare bedst.

Sangskriveren fortsætter videre rundt i sommerlandet og spiller også på Tinderbox og Smukfest. Foto: Per Lange