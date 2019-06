Jysk fuser: Punkteret skrigeballon

Sætliste

1. A No No

2. Dreamlover

3. You Don't Know What to Do/Emotions

4. Anytime You Need a Friend

5. Can't Take That Away (Mariah's Theme)

6. Fantasy

7. One Sweet Day

8. Always Be My Baby

9. Caution

10. GTFO

11. Stay Long Love You

12. My All

13. Love Takes Time

14. Never Too Far

15. Last Night a DJ Saved My Life

16. Loverboy

17. Didn't Mean to Turn You On

18. Heartbreaker

19. Touch My Body

20. We Belong Together

Ekstranummer

21. Hero