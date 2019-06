Jysk hysteri: Nedtur for stjerneband

Def Leppard er et sjældent rockdyr på disse kanter. Og generelt lidt af en truet dyreart.

Men leoparderne viste tænder, da de varmede op for Bon Jovi, mens den tidlige aftensol bagede ned over Slagmarken i Sønderborg.

Langt størstedelen af de forventede 25.000 rockfans var mødt op for at få Def Leppard med. Adskillige var vist tilmed først og fremmest kommet på grund af supportnavnet.

Sådan så det i hvert fald ud på mange af de T-shirts, der dækkede pladsens bugnende ølmaver.

Def Leppard har fremtiden bag sig, og det er de godt klar over. Veteranerne spillede nemlig deres 32 år gamle megasællert ’Hysteria’ fra start til slut.

Den slags bagstræberisk nostalgi beskæftiger bands sig ikke med, hvis de vælter sig rundt i aktuel succes.

Skaden var sket

Ganske imponerende så det dog ikke ud til, at Def Leppard var blevet træt af klassikeren endnu, og indledningsvis smittede deres entusiasme.

Englændernes skamløst svulstige glamrock fyldte arealet i form af ’Rocket’, ’Armageddon It’ og ikke mindst ’Pour Some Sugar on Me’, som nok kunne høres i Tyskland.

Så gik det bare galt.

Koncerten led voldsomt under, at albummet er frontlæsset med de klart bedste numre, så vinyludgavens side to var et kedsommeligt antiklimaks.

Da Def Leppard endelig nåede igennem ’Hysteria’, forsøgte de at redde affæren med ’Rock of Ages’ og ’Photograph’, men skaden var sket.

Trommeslager Rick Allen manglede såmænd stadig venstre arm, og frontmand Joe Elliott, der fylder 60 i august, kunne stadig nå de sundhedsskadeligt høje toner.

Def Leppard når derimod aldrig fordums højder igen, men en overgang havde de faktisk luft under vingerne i Sønderborg.

Dobbeltkoncerten forventes af trække 25.000 fans til Slagmarken lidt nord for Sønderborg. Foto: Anita Graversen