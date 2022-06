Jysk idioti: Topnavn saboteret

På en trøstesløs torsdag i Aarhus med ungdomspop fra Jada, Jung og Drew Sycamore indtog rockkoryfæet Nick Cave forblæste NorthSide som Den store stygge ulv i en jysk hønsegård.

Men det var hønsene, der åd ulven. Eller de hakkede ham i hvert fald i stykker.

64-årige Nick Cave blev seneste offer for NorthSides ustandseligt kaglende publikum, der tilmed overdøvede legenden, da han sang sit hjerte ud ved pianoet under smertelige ’I Need You’, som kredser om hans teenagesøns død i en faldulykke.

Så bliver det ikke mere uværdigt.

Lydmanden gjorde også sit for at sabotere showet, og især i første halvdel af den lidt over to time lange seance lød Nick Cave & The Bad Seeds uanstændigt uldent og skramlende.

Engageret indsats

I tænderklaprende kulde varmede det heller ikke, at den garvede australier havde sammensat en overraskende outreret sætliste, der ikke ligefrem var festivalvenlig.

Det var primært en optræden for de tre forreste rækker. Sporadisk nåede han længere ud.

Nick Cave havde godt fat i fanskaren, men det kneb noget med resten af forsamlingen. Foto: Per Lange

En time inde i koncerten bragede ’Tupelo’ igennem idiotien, mens Nick Cave smed med inventaret, og det omsider begyndte at både ligne og lyde af noget.

’Tupelo’ handler om Elvis Presley, men selv hvis kongen gik på scenen, ville undersåtterne kæfte op om ingenting.

Nick Cave kæmpede ellers for at få ørenlyd med en engageret og energisk indsats, der dog led noget under, at det var en turnépremiere, hvor rusten var længe om at blive banket af.

’Higgs Boson Blues’ hævede sig nærmest mirakuløst over pladsen, men generelt slingrede Nick Cave omtrent ligeså meget som de plørefulde publikummer, der langsomt sivede fra hovedscenen.

Forhåbentlig kommer de ikke tilbage i morgen.