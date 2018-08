Jysk rockhelt helt til grin på Smukfest

Hovednavnene på Smukfest i år som Britney Spears, Shawn Mendes, Post Malone og Kendrick Lamar appellerer primært til ungdommen.

Det garvede stampublikum skal imidlertid også tilgodeses blandt bøgeskovens træstammer, og her kom Poul Krebs desværre ind i billedet fredag eftermiddag.

Se også: Smukfest uden øl, fisse og hornmusik

Den 62-årige aarhusianer har været på Smukfest flere gange, end der er fjollede kasketter i Skanderborg, men han gjorde alt for ikke at blive hyret igen.

Troubadourens nye koncept går ganske enkelt ud på at gøre, som han altid gør - bare lidt værre - og det mundede ud i en for ham så karakteristisk kikset, akavet og klodset koncert.

Ølvomme og bingovinger

Krebsens rock’n’roll har kanter som skvulpende ølvomme og blævrende bingovinger, og den hverken rocker eller ruller, mens hans country umiskendeligt er fra et musikalsk uland, der hedder Østjylland.

Det nærmeste, sange som ’Hør suset’, ’Kig op’ og ’Dansen’ kom nerve, var, at de gik en på nerverne.

Fremmødet foran Bøgescenerne var ikke synderligt overvældende, da Poul Krebs underholdt. Foto: Olivia Loftlund

Entertainerens bøvede vittigheder og ulideligt velmenende facon trak seancen helt ned på muldvarpeniveau, og man fik indtryk af, at selv hvis skoven stod i flammer, ville Krebs bare smilende opfordre sine fans til at stikke hænderne over hovedet og klaske håndfladerne mod hinanden.

Veteranens stemme er et kapitel for sig. Og det er et kapitel, man gerne springer over. Så her er et resume: Han har ingen stemme.

Vælger man at se positivt på det, så er der dog en vis livsbekræftende kvalitet forbundet med det faktum, at det i Danmark åbenbart er muligt gennem årtier at have en ret succesfuld karriere uden at have talent for det, man beskæftiger sig med.

Mod slut raslede ’Sådan nogen som os’ uundgåeligt ud af Krebs’ rædselskabinet, og så kunne det nøgternt konstateres, at der bare ikke er nogen helt som ham.

Heldigvis.