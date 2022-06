Kæmpe kiks: Ikke gode nok

Dizzy Mizz Lizzy på Copenhell?!

Det virker måske umiddelbart logisk som at præsentere Slipknot på Langelandsfestival, men der var faktisk mening med galskaben. Sådan da.

Drengene, der har planetens mindst seje bandnavn, blev mænd på comebackalbummet ’Forward in Reverse’ fra 2016, og to år gamle ’Alter Echo’ er jo næsten metal.

Ikke desto mindre virkede det som noget af en manddomsprøve, da Dizzy Mizz Lizzy tidligt onsdag aften indtog metalfestivalens massive hovedscene. Den bestod de ikke.

Lagde hårdt ud

Det begyndte ellers glimrende, for trioen lagde hårdt ud med to af deres stærkeste og tungeste sange, ’In the Blood’ og ’I Would If I Could But I Can’t’.

Derefter ville de stadig gerne, men de kunne ikke rigtigt.

Dizzy Mizz Lizzy måtte stoppe 'Brainless' på grund af bøvl med frontmandens udstyr. Foto: Per Lange

Tekniske problemer i introen til sættets tredje nummer, ’Brainless’, blev fikset i en fart, og alligevel var afbrækket nok til, at koncerten mistede momentum, inden den for alvor var kommet i gang.

Stort anlagte ’Amelia’, der strakte sig over 18 minutter, gik hen over heavyhovederne, mens afdæmpede ’The Middle’ nok levede op til publikums fordomme om Tim Christensen.

Mangler format

Det er altså primært en anden slags ballademagere, der færdes på Refshaleøen, og de ville hellere have dagens hovedret fra Metallica end lunken opvarmning.

Dizzy Mizz Lizzy har i nogen grad udvandet deres brand ved at optræde overalt i år, men det gør til gengæld, at de fremstår enormt sammenspillede.

I forhold til internationale forbilleder som Mastodon, der er på Copenhell lørdag, og Gojira, der burde have været her, men i stedet er i K.B. Hallen om en måned, savner danskerne altså ekvilibrisme og elementært format.

Dizzy Mizz Lizzy underholder i øvrigt på Langelandsfestival senere på sommeren.

