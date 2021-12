Kæmpe svipser i Royal Arena

Kometerne Jung har for få medrivende popsange og faldt igennem på en af landets største scener

Miraklernes tid er ikke forbi.

Jung er slået igennem helt uden gimmicks, dikkedarer og bare røvballer i videoerne. Gutterne ser jo ikke engang godt ud. Det er imponerende.

Popgruppen har kun sangene, og det var dem, der skulle bære Jung, da de torsdag indtog Royal Arena til karrierens hidtil største koncert.

Det kunne de ikke, for trioen har ikke ørehængere nok til et ellers relativt kort sæt på 85 minutter, og det sympatiske orkester faldt igennem på en af landets mest prestigefyldte scener.

Tog strømmen

11.000 fans var tydeligvis indstillet på at feste, men Jungs mange ballader var for koncerten, hvad corona er for julefrokoster. Kort sagt dræbende.

Kun i spredte glimt var der tilløb til, at livslysten i Jungs musik blev forløst, og i forhold til bandets løsslupne festivaloptræden i Nibe den forgangne sommer, så føltes det, som om der var alkoholforbud på Amager.

Jonas Jung i spidsen for Jung, der slutter deres igangværende turné med en koncert i Aalborghallen lørdag.

’To timer i træk’ og ’Blitz, baby’ boblede uden at boble over, men netop som seancen begyndte at virke lidt medrivende midtvejs, kom der symptomatisk et intermezzo. Man skulle tro, nogen tog strømmen.

Dernæst dukkede sanger Jonas Jung og guitarist Sigurd Boesen passende op blandt publikum på en af tribunerne og spillede ’Kulkælderen’.

Den fungerede hæderligt, mens hundredvis af tændte telefoner lyste arenaen op, og en kåd beundrer var ved at stjæle showet, da hun skamløst filmede sig selv bag frontmanden.

Underligt statisk

Især under sangene fra det aktuelle album ’Forfra forbundet’, der er floppet fælt i forhold til sidste års succesdebut, ’Blitz’, blev det et problem, at Jungs skrabede sceneproduktion kan være i en stationcar.

Man begyndte at savne nogle halvnøgne dansere, en dværg i trapez eller bare et hajbassin til at peppe affæren lidt op og gøre underholdningen underholdende.

Mod slut i en underligt statisk og til tider nærmest hæmmet koncert flashede Jung deres radiohits fra ’Blitz’, men den var der bare ikke rigtigt ’lige nu, lige her’.

Miraklernes tid er forbi. Forhåbentlig kommer de tilbage.