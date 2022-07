Kæmpeband fejlede på Amager

Pearl Jam har altid været det mest bøvede og uspændende af de såkaldte grungebands fra 1990’ernes Seattle.

Det er de stadig.

De er også fortsat enormt populære.

Tirsdag fyldte veteranerne Royal Arena med 16.000 fans, der lignede nogen, som havde været med, siden de hørte ’Ten’ første gang på efterskolen, ungdomsskolen eller handelsskolen.

Euforiske tilstande

Det 31 år gamle debutalbum var rigt repræsenteret i det to timer og 15 minutter lange sæt, og sange som ’Garden’, ’Even Flow’ og ’Jeremy’ fremkaldte euforiske tilstande.

Som dengang i 1991 var det svært at forstå hvorfor.

Pearl Jams lyd er stadig ulden og ufarlig. Der var en masse energi og vilje. Der var ingen kant og dynamik.

De lød som et garageband, der ikke kunne finde ud af garagen.

Det føltes næsten som det, de i USA kalder Christian rock.

Det var Pearl Jams tredje danske koncert efter tragedien på Roskilde Festival i 2000. Foto: Anthon Unger

Den evigt sympatiske sanger, Eddie Vedder, har alle de rigtige meninger, som ingen med en hjerne kan være uenig i, men til sidst ville man hellere høre på et røvhul, der kunne synge en rocksang, så man kunne mærke den.

Frontmanden drak forsigtigt vin fra flasken og fortalte, han havde læst, at danskerne var nummer to på listen over de mest lykkelige folk i verden.

To dage efter tragedien i Field’s, der ligger få hundrede meter væk fra Royal Arena, virkede det helt blæst.

Inden ekstranumrene omtalte Eddie Vedder dog skyderiet og udtrykte vrede over, at en amerikansk politiker angiveligt havde udtalt, at hændelsen i København var et eksempel på, det ikke hjalp at indføre en strengere våbenlov i USA.

Eddie Vedder i spidsen for Pearl Jam, der sluttede af med en klassiker af Neil Young. Foto: Anthon Unger

Sent i koncerten mindedes sangeren ofrene for ulykken på Roskilde Festival i 2000, hvor ni mennesker mistede livet under gruppens koncert på Orange.

- Vi havde et liv før og efter den dag, lød det fra Eddie Vedder, der sagde bandets medlemmer fik ny forståelse for dybden i de pårørendes smerte, efter de selv fik børn.

- Tak for at være her når vi kommer tilbage! udbrød en tydelig rørt Eddie Vedder.

Måske fordi Pearl Jam var påvirket af frontmandens ord og den bevægede stemning i arenaen, spillede de efterfølgende en version af ’Love Boat Captain’, der næsten faldt fra hinanden.

Mod slut blev der skrålet med på ’Alive’, og det var måske nok en følelsesmæssig forløsning for fanskaren, men musikalsk lød Pearl jam mere uforløst end nogensinde.

29. september spiller uforligneligt flabede Mudhoney i Lille Vega. Det var dem, der opfandt grunge. Der er stadig billetter.