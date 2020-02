Kæmpen kiksede i Royal Arena

Sætliste

1. Big Michael

2. Audacity

3. Cold

4. First Things First

5. One Take

6. Do Better

7. Cigarettes & Cush

8. Crown

9. Wiley Flow

10. Handsome

11. Pop Boy

12. Own It

13. Take Me Back to London

14. Return of the Rucksack

15. Still Disappointed

16. Lessons

17. Blinded by Your Grace, Pt. 2

18. Rainfall

19. Know Me From

20. Shut Up

21. Big for Your Boots

22. Vossi Bop