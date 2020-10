Kamikaze: Skider på det hele

The Sandmen har efterhånden skiftet stilart ligeså mange gange, som Allan Vegenfeldt har ændret look.

Man ved aldrig helt, hvad man går ind til, når man går til koncert med rockgruppen, og ofte har man haft indtryk af, at veteranerne faktisk heller ikke helt vidste, hvad de kom til at levere.

The Sandmen: Helt godnat

En grå efterårsdag i Store Vega stod den på epidemiramt siddekoncert med en kompromisløs og konsekvent version af The Sandmen. Det var en fornøjelse.

Københavnernes popularitet er styrtdykket siden de slog igennem i begyndelsen af 1990’erne, og kvintettens kamikaze-agtige tilgang til torsdagens underholdning kunne tyde på, at de befinder sig ganske godt i undergrunden, hvor de startede helt tilbage i 1985.

Råt og intenst

Det varede over en time, før The Sandmen spillede en af ’de gode gamle’, så de måtte flere gange lægge ører til publikum, der utålmodigt råbte på hittet ’House in the Country’.

Orkesteret satsede primært på materialet fra sidste års stærke ’Himmelstormer’, som markerer et tiltrængt kunstnerisk comeback for det ustadige ensemble.

Albummets krautrockende klangflader blev foldet flot ud, og især titelnummeret og ’Kærligheden flyder’ strakte sig på imponerende vis i den gamle sal, mens en anden skæring fra den seneste skive, ’Fra over skyerne’, lige mindede om, at The Sandmen stadig kan spille råt og intenst.

Bandet hører fundamentalt hjemme i en svedig rockklub, men der har vi jo set dem, og det var egentlig forfriskende at opleve dem med højere til loftet og røven i sædet.

For egen skyld

Rammerne gav dog også koncerten et statisk præg, og man sad faktisk med indtrykket af, at de mest af alt optrådte for deres egen skyld. Hvilket var helt fint, så længe man fik lov til at lytte med.

Vegenfeldt synger ufatteligt nok, som da han var 25. Nu er frontmanden 56. Imponerende.

Bandet kom skævt ind i ’Devilsway’, men ellers var der intet at udsætte på slængets samspil, og efter en periode med Stefan Moulvad som enlig guitarist, klæder det vitterlig The Sandmen at have fået Jarno Varsted med på yderligere seks strenge.

Professionalisme er ikke noget, man sædvanligvis forbinder med bandet. Ikke desto mindre havde de styr på virkemidlerne i en grad, så man bare kunne læne sig trygt tilbage og nyde lyden af et historisk dansk rocknavn, der er inde i en inspireret periode.

De har genfundet den gode stil.

The Sandmen, der kun har to originale medlemmer tilbage, turnerer videre de næste måneder. Foto: Per Lange