Katastrofalt: Døden på Orange

Dua Lipas dåsepop understregede, at Roskilde er ved at dræbe hovedscenen med banal mainstream

Roskilde Festivals legendariske Orange er livstruet. I hvert fald mentalt.

Sent torsdag leverede hovednavnet Dua Lipa et show, der i lange perioder tangerede et hjernedødt niveau.

Det var desværre betegnende for Orange i år.

Roskilde er i stigende grad begyndt at stopfodre det purunge kernepublikum med bevidstløs mainstream, og udover Dua Lipa serverer Drew Sycamore, Post Malone, Thomas Helmig og Jada strømlinede sange på hovedscenen i festivalårgang nummer 50.

Engang var der kant, kompromisløshed og kunstneriske kvaliteter derude. Nu er der pop, som bare er en forkortelse for populær.

Føltes tomt

Dua Lipa samlede en gigantisk publikumsskare. Der var næsten fyldt. Det føltes helt tomt.

Den engelske popstjerne var intetsigende på Orange i 2018. Siden har hun udsendt det succesfulde discoalbum ’Future Nostalgia’, hvis banale sange prægede det knap halvanden time lange sæt i Roskilde.

Popidolet var midtpunkt i et koreograferet show, der sluttede med fyrværkeri klokken 23.42. Foto: Per Lange

Håndværksmæssigt er materialet habilt, men Dua Lipa og hendes dansetrup sendte det fra scenen med en så mekanisk attitude, at det var en fornærmelse mod fænomenet at optræde live.

Seancen var dræbende umusikalsk tilsat en klangflad dåsesound.

Det var ’X Factor’ på Orange. Smukfest på en grim aften.

Begravet vokal

Dua Lipas vokal var begravet i effekter, og da hun sagde, at hun elskede os alle sammen, virkede det også ret kunstigt.

Folk begyndte at gå i showets sidste halvdel, men stemningen dukkede op mod slut, hvor ’One Kiss’ dunkede igennem, mens popidolet spankulerede ud på en catwalk.

Publikum dansede løs til ’Cold Heart’, der jo genopliver gamle sange af Elton John. Hvad bliver det næste?

Justin Bieber ender utvivlsomt på Orange. Det er bare et spørgsmål om tid. Mon ikke det bliver lamt?

Billedgalleri af Helle Arensbak/Ritzau Scanpix